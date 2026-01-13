ABD'li senatörden İran için operasyon çağrısı - Son Dakika
Dünya

ABD'li senatörden İran için operasyon çağrısı

13.01.2026 06:30
İran'da 16 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı son olarak 538 olarak açıklanırken, ABD Senatörü Lindsey Graham'dan tansiyonu yükseltecek bir çağrı geldi. Trump'ın yüzde 25'lik gümrük vergisi kararını etkileyeceği bulduğunu belirten Graham, "İran rejiminin kırmızı çizgileri aştığına inanıyorum, liderliğinizle alay ediyorlar. Artık askeri harekete geçme zamanı geldi, öldürenlerin peşine düşmeliyiz" dedi.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 16. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 538 olarak açıklandı.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

SENATÖRDEN ASKERİ SALDIRI ÇAĞRISI

İran'daki protestolar sürerken ABD Senatörü Lindsey Graham'dan yine tansiyonu yükseltecek bir çağrı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la iş yapan ülkelere uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerini etkileyici bulduğunu belirten Graham, İslam Cumhuriyeti'ne karşı hedefli askeri saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

"KARARLI LİDERLİĞİNİZ SON DERECE ETKİLEYİCİ"

Güney Karolina'dan Cumhuriyetçi Senatör X'te şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan: Bugünkü eylemlerinizle bu rejimi ekonomik olarak izole etme konusundaki kararlı liderliğiniz son derece etkileyici. Protestocuların arkasında duracağınıza ve rejime cinayetlere müsamaha göstermeyeceğinizi bildireceğinize dair verdiğiniz söz, bu fanatik rejime karşı kuruluşundan bu yana en büyük gösterici akınına yol açtı."

"LİDERLİĞİNİZLE ALAY EDİYORLAR"

"Sayın Başkan: İran rejiminin kırmızı çizgileri aştığına inanıyorum. Halklarını büyük sayılarda öldürüyorlar ve liderliğinizle alay ediyorlar. Artık kararlı askeri harekete geçme zamanı geldi -kara birlikleri olmadan- öldürenlerin peşine düşmeliyiz," diye ekledi Graham. "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım."

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ömer özdaş ömer özdaş:
    gazzede neden dusmedin 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    usa yonetdmeydn dingiller İran'a karışmayın 8 3 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    İran'ı yeniden büyük yapalım mı? Yanlış anlaşılmasın burada başka bir hesap yok haaa, siz anladınız onu :-))) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
