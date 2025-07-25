ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti

ABD\'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti
25.07.2025 13:36
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Foreign Policy, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki etkisini sınırlamayı İsrail'in İran'a karşı güvenliğini artırmayı ve ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle uyum içinde hareket etmesini öngören gizli bir planı ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından plan kesin bir dille reddedildi.

Amerika'nın önde gelen dış politika yayınlarından Foreign Policy, Donald Trump döneminde Beyaz Saray tarafından hazırlanan ve Türkiye- İsrail gerilimini azaltmayı hedefleyen gizli bir planı gün yüzüne çıkardı. Mirat Haber'in Foreign Policy'e dayandırdığı habere göre, planın merkezinde, Suriye'deki nüfuz mücadelesine son verilmesi ve istikrarın sağlanması hedefleniyordu.

PLANIN AMACI VE İÇERİĞİ

Foreign Policy'nin haberinde, bu planın temel hedefinin Türkiye'nin kuzey Suriye'deki etkisini sınırlamayı İsrail'in İran'a karşı güvenliğini artırmayı ve ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle uyum içinde hareket etmesini öngörüyordu. Trump yönetimine yakın güvenlik danışmanları, Pentagon yetkilileri ve İsrail lobisine bağlı isimlerin hazırlık sürecinde etkili olduğu aktarıldı.

BEŞ MADDELİK GİZLİ PLAN

Planın maddeleri şu şekilde sıralandı:

Türkiye'ye Sınır Güvencesi: ABD, Türkiye'nin PKK/ YPG tehdidine karşı sınır güvenliği garantisi verecekti.

İsrail'e Hava Koridoru: İsrail'in İran hedeflerine yönelik operasyonlarında Suriye hava sahasını kullanabilmesi için destek sağlanacaktı.

YPG'ye Siyasi Dönüşüm: ABD, YPG'nin siyasi bir yapıya dönüştürülmesi için Türkiye ile arabuluculuk yapmayı planlıyordu.

İran'a Karşı İstihbarat Paylaşımı: Türkiye ve İsrail arasında İran'a karşı sınırlı istihbarat paylaşımı önerildi.

Suriye'de Yeni Anayasa: ABD, Türkiye ve İsrail'in destekleyeceği bir anayasa komisyonu oluşturulacaktı.

ERDOĞAN KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, planı kesin bir dille reddetti. Türkiye, YPG varlığı devam ettiği sürece herhangi bir anlaşmaya yanaşmayacağını Washington'a bildirdi. Bu tutum, Netanyahu hükümetinin sertleşmesine ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilimin artmasına yol açtı.

SURİYE'DE "DEVRİMİ KİM YAPTI" TARTIŞMASI

Planın ortaya çıkmasıyla birlikte, Trump döneminde ABD'nin Suriye devrimindeki perde arkası rolü tekrar gündeme geldi. Trump yönetimi döneminde, sahadaki dengeleri masa başında şekillendirmeye çalıştığı ve birçok aktörün bu planların dışında tutulduğu vurgulandı. Böylece "Suriye'de devrimi kim yaptı?" sorusunun yanıtı bir kez daha Washington merkezli planlara işaret etti.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Foreign Policy'nin haberiyle ilgili ne Ankara'dan ne de Tel Aviv'den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gizli planın sızdırılması, uluslararası arenada büyük yankı uyandırarak iki ülke arasındaki diplomatik dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Türkiye, İsrail, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür:
    red ettiyse kabul etmiştir 1 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Neyi ret etti zaten olduki ypg zaten pazarlık yapıliyor israile kuzey verildi güneyde bize pazarlık edilecek 0 0 Yanıtla
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