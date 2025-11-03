ABD\'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

Dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle ABD'nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü.

Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yeraltı zenginlikleriyle de biliniyor.

Latin Amerika'nın devasa yeraltı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington'ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor.

ABD'nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'e gönderdiği savaş gemileri, bölgedeki askeri gerilimi artırdığı için dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere üst düzey yetkililer, ABD'nin bu hamlesini Venezuela'nın yeraltı kaynaklarına göz dikmek olarak nitelendiriyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela'nın günlük petrol üretimi 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor.

Venezuela 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.

Doğal gaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela, 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor.

Ülkenin doğal gaz rezervlerinin çoğu, kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Paria Yarımadası, Sucre ve Delta Amacuro bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sahalar, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu'na açılan stratejik alanlarda bulunuyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, ülke genelinde yer altında çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervinin 7 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTIN SEKTÖRÜ 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı.

Bu adımla hükümet, ülkenin yeraltı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

VENEZUELA'NIN BAŞLICA YER ALTI KAYNAKLARI

Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yer altı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor.

Bu mineraller, Venezuela'nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.

Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.

Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.

Venezuela, yer altı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.

?????Venezuela basınına göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla eylülden bu yana Karayipler bölgesi ve Pasifik'te düzenlediği operasyonlarda 57 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin operasyonlarına karşılık hem Venezuela hem de Kolombiya'dan gelen açıklamalar, öldürülen bu kişilerin çoğunlukla uyuşturucu kaçakçısı değil, göçmen ya da balıkçılar olduğu iddia ediliyor.