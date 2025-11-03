ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD\'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor
03.11.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela, dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkelerden biri olarak ABD'nin dikkatini çekiyor. Petrol rezervleri bakımından dünyada ilk sıradaki Venezuela'nın altın ve doğal gaz rezervleri de dikkat çekiyor. Ancak, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'e gönderdiği savaş gemileri, Venezuela'nın yeraltı kaynaklarına göz diktiği iddialarını gündeme getiriyor.

Dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle ABD'nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü.

Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yeraltı zenginlikleriyle de biliniyor.

Latin Amerika'nın devasa yeraltı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington'ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor.

ABD'nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'e gönderdiği savaş gemileri, bölgedeki askeri gerilimi artırdığı için dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere üst düzey yetkililer, ABD'nin bu hamlesini Venezuela'nın yeraltı kaynaklarına göz dikmek olarak nitelendiriyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela'nın günlük petrol üretimi 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor.

Venezuela 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.

Doğal gaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela, 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor.

Ülkenin doğal gaz rezervlerinin çoğu, kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Paria Yarımadası, Sucre ve Delta Amacuro bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sahalar, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu'na açılan stratejik alanlarda bulunuyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, ülke genelinde yer altında çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervinin 7 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ALTIN SEKTÖRÜ 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı.

Bu adımla hükümet, ülkenin yeraltı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

VENEZUELA'NIN BAŞLICA YER ALTI KAYNAKLARI

Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yer altı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor.

Bu mineraller, Venezuela'nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.

Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.

Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.

Venezuela, yer altı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.

?????Venezuela basınına göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla eylülden bu yana Karayipler bölgesi ve Pasifik'te düzenlediği operasyonlarda 57 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin operasyonlarına karşılık hem Venezuela hem de Kolombiya'dan gelen açıklamalar, öldürülen bu kişilerin çoğunlukla uyuşturucu kaçakçısı değil, göçmen ya da balıkçılar olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Karayipler, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu’ndan ’devrim’ çağrısı 5 maddede sıraladı Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı
Derbide tarihi gol Derbide tarihi gol!
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı Adım adım izleyerek yakaladılar Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Salgın hızla yayıldı O ülkede bilanço ağırlaşıyor Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın Yoğun trafikten kurtulmak için yaptığına bakın
17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu 17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı
Beşiktaş taraftarından hakeme ’’bahis yapsana’’ tezahüratı Beşiktaş taraftarından hakeme ''bahis yapsana'' tezahüratı
5 gol, 2 kırmızı kart Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0’dan geri dönerek Beşiktaş’ı devirdi 5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe’ye ilk kez kaybetti Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti
Sen neymişsin Tedesco Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü’nün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı Usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı
Fenerbahçe taraftarı haftalarca beklemişti Jhon Duran ilk derbisinde golünü attı Fenerbahçe taraftarı haftalarca beklemişti! Jhon Duran ilk derbisinde golünü attı

17:11
Muslera’dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama Maç sonu resmen çıldırdı
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı
17:08
Bakan Fidan’dan, “Türk askeri Gazze’de olacak mı“ sorusuna yanıt
Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt
16:51
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
16:25
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı
16:21
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
16:15
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı’ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı'ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
15:41
Balıkesir’de 4.9’luk deprem Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
15:08
Memura şimdiden zam göründü İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı
14:46
Ters kelepçe taktılar Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski yıldızı tutuklandı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı
14:43
Haberler.com, Youtube’un en çok izlenen dijital kanalı oldu
Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu
14:09
Engin Çağlar’ın ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
13:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026’da yüzde 20’nin altını hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz
13:13
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek’ten sürpriz “indirim“ mesajı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz "indirim" mesajı
11:49
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti Kan donduran olay kamerada
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 17:30:50. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.