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ABD ve Avrupa, İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelemesi için baskı yapıyor - Son Dakika

ABD ve Avrupa, İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelemesi için baskı yapıyor

Son Güncelleme: 21.10.2023 11:57

İsrail basınına göre, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'ye olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapıyor. İsrail yetkilileri, bu baskının, rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından endişe ediyor.

İsrail basını, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

Times of Israel'e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Katar arabuluculuğuyla 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasına değinen yetkili, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmayı ertelemesi konusunda sessizce baskı yaptığını ve bu saldırının öngörülebilir gelecekte ilave rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından korktuğunu söyledi.

Kassam Tugayları dün Katar'ın çabalarına karşılık Gazze'de esir tutulan ABD'li anne ve kızını insani sebeplerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Serbest bırakılan esirler gece saatlerinde İsrail tarafına ulaşmıştı.

İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli grupların elinde 200 civarı esir olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD ve Avrupa, İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelemesi için baskı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve Avrupa, İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelemesi için baskı yapıyor - Son Dakika
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