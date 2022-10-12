ABD ve İngiltere'den dikkat çeken rapor! Rusya nükleer silah kullanacak mı? - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'den dikkat çeken rapor! Rusya nükleer silah kullanacak mı?

12.10.2022 08:10

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah planı dünyanın gündeminde. Batı'dan bu konuda art arda açıklamalar gelirken ABD ve İngiliz istihbaratları da Rusya'nın nükleer planıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı.

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın şimdiye kadar nükleer silah konusunda yerleşik askeri doktrin içinde kaldığını, ancak İngiliz istihbaratının bunun değişebileceğine dair göstergeleri arayacağını bildirdi.

"BÖYLE BİR KONUŞMA ÇOK TEHLİKELİ"

Fleming, BBC Radio 4'te katıldığı bir programda, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmanın "çok tehlikeli" olduğu konusunda uyardı. Jeremy Fleming, "Rus askerinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ( Ukrayna'daki) bu savaşı yönetme biçimlerinden hoşlanmıyor olsak da ve birçok yönden nefret etsek de nükleer silahların kullanımı dahil şimdilik bildiğimiz doktrin içinde kalıyorlar." ifadesini kullandı.

"BİR FELAKET OLUR"

Ancak, bunun değişebileceğine dair işaretleri ise arayacaklarını belirten Fleming, "Bu yolda (nükleer silah kullanımı konusunda) ilerlemeye başlarlarsa, göstergeleri göreceğimizi umuyorum. Fakat şunu gerçekten açıklığa kavuşturalım ki eğer bunu düşünürlerse, bu birçok insanın bahsettiği şekilde bir felaket olur." dedi.

"RUSLARIN ERZAK VE MÜHİMMATI TÜKENİYOR"

Fleming, Putin'in gerilimin tırmanmasının tehlikeleri konusunda "endişeli" olduğundan emin olduğunu vurguladı. Ukrayna'nın, sahadaki gidişatı Rus kuvvetlerinin aleyhine çevirdiğini aktaran Fleming, Rus askerlerinin erzak ve mühimmatlarının tükenmekte olduğunu bildiklerini kaydetti.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ya da kitle imha silahı kullanmayı seçtiğine ilişkin herhangi bir emare olmadığını söyledi. Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği toplantıda, gazetecileri dış politika konusunda bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Kirby, "Putin'in Ukrayna'da nükleer silahlar ya da diğer kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik bir karar verdiğine ilişkin elimizde bir emare yok." dedi. Kirby, Rusya'nın bu konuda herhangi bir hazırlığı olmadığını da belirterek, ABD'nin şu anda stratejik nükleer duruşunu değiştirmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Hiç kimsenin "nükleer tansiyonun" tırmanmasını istemeyeceğini söyleyen Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik hava savunma desteğini de sürdüreceğini kaydetti.

BİDEN'IN "NÜKLEER" AÇIKLAMASI DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Biden, 6 Ekim'de katıldığı bir bağış etkinliğinde, "Putin'in savaştan çıkış yolunu anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." ifadelerini kullanmıştı. Beyaz Saray ise Biden'ın bu açıklamayı Putin'in nükleer söylemine cevaben yaptığını, yeni bir istihbarata istinaden bu cümleleri sarf etmediğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere'den dikkat çeken rapor! Rusya nükleer silah kullanacak mı? - Son Dakika

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