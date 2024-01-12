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Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler - Son Dakika
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Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu orantılı değil orantısız bir güç kullanımıdır. Husiler, ABD ve İngiltere'ye karşı başarılı bir savunma yapıyor" diye konuştu.

12.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:55
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ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını gerekçe göstererek Yemen'in başkenti Sana dahil birçok kenti karadan ve denizden vurdu. Yemen'i cehenneme çeviren saldırılarla ilgili olarak ilk kez değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu orantılı değil orantısız bir güç kullanımıdır. Husiler, ABD ve İngiltere'ye karşı başarılı bir savunma yapıyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YEMEN SALDIRISINA İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir kan gölüne çevirme hevesindeler.

"HUSİLER ABD VE İNGİLTERE'YE KARŞI BAŞARILI SAVUNMA YAPIYOR"

Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz" dedi.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Son olarak ABD ve İngiltere ordusu dün gece, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak Yemen'deki Husi hedeflerini savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan ABD ve İngiltere\'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz\'i kan gölüne çevirme hevesindeler
YORUMLAR (4)
  • tolga karabulut: Bizide ZAM GÖLÜNE ÇEVİRDİNİZ her gün zam zama zam Yanıtla 35 20
  • Necati Kaya: Hiçbir faaliyeti olmayıp sadece çan çan. Yanıtla 27 10
  • Şbn Şbn: Paralı satılıklar herşeyinizi açık artırmaya çıkarın hainler Yanıtla 4 9
  • Kalemdar: Tarih yalan söylemez. Rabbım hiç bir millete zulmetmeyen milletimizin içinden bir yiğitle mazlûmu zilletten kurtarır, zâlimi zelil eder. Yanıtla 0 0

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