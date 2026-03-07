ABD ve İsrail\'den İran\'a yeni hava saldırısı! Tahran\'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombalayan ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmak oldu.

TAHRAN'A YENİ HAVA SALDIRISI

Savaş 8. gününe girerken; ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırılarına başladı. Saldırıların ardından başkentte şiddetli patlamalar yaşandı.

İsabet alan noktalarda yangın çıktığı da görülürken; şehrin alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı.

YERALTI SIĞINAĞINI DA VURDULAR

İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.