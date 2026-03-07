ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail\'den İran\'a yeni hava saldırısı! Tahran\'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
07.03.2026 01:48
ABD ve İsrail\'den İran\'a yeni hava saldırısı! Tahran\'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırılarına başladı. Saldırıların ardından başkentte şiddetli patlamalar yaşandı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombalayan ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmak oldu.

TAHRAN'A YENİ HAVA SALDIRISI

Savaş 8. gününe girerken; ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırılarına başladı. Saldırıların ardından başkentte şiddetli patlamalar yaşandı.

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

İsabet alan noktalarda yangın çıktığı da görülürken; şehrin alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

YERALTI SIĞINAĞINI DA VURDULAR

İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor - Son Dakika

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran'a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray'dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:21
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
