ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı
28.02.2026 22:54  Güncelleme: 23:07
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı
İsrail ve ABD, İran'a yönelik gerçekleştirdikleri geniş çaplı hava operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 200 İsrail savaş uçağının katıldığı saldırılarda İran genelinde 500'den fazla hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklanırken, İsrail Savunma Bakanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı operasyona ilişkin görüntüleri yayımladı.

İsrail ve ABD İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 200 İsrail Hava Kuvvetleri uçağı, İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan Devrim Muhafızları'na ait füze rampaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldı.

500'DEN FAZLA HEDEF AYNI ANDA VURULDU

İsrail kaynakları, İran genelinde farklı noktalarda konuşlu hava savunma sistemleri ve füze altyapısı dahil olmak üzere 500'den fazla hedefin eş zamanlı olarak vurulduğunu bildirdi. Operasyonun, hassas planlama ve yoğun istihbarat çalışması sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ GENİŞLETİLDİ" İDDİASI

Yüzlerce savaş uçağının koordineli şekilde konuşlandırılmasıyla gerçekleştirilen saldırıların, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran hava sahasındaki operasyonel üstünlüğünü artırdığı öne sürülürken, İsrail Savunma Bakanlığı detayları anlatan bir video da yayınladı.

CENTCOM DA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İsrail'in görüntüleri paylaşmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da Epic Fury Operasyonu (Destansı Gazap) görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ABD uçak gemisinden füzelerin fırlatılışı görülüyor.

