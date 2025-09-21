Taliban'dan Trump'a rest: Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz - Son Dakika
Taliban'dan Trump'a rest: Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz

21.09.2025 17:02
Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün kontrolünün Washington'a verilmesi çağrısına yanıt olarak, "Bir karış toprağımız dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Fıtrat, dost eli uzatana dostça karşılık verileceğini, düşmanca yaklaşanların ise en güçlü düşmanı karşısında bulacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünün Washington'a geri verilmesi yönündeki çağrılarına Taliban yönetiminden yanıt geldi.

GENELKURMAY BAŞKANI İSİM VERMEDEN TRUMP'A SESLENDİ

Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde düzenlenen pilot mezuniyet töreninde konuşan Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, isim vermeden Trump'ın açıklamalarına değindi.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat

"VATANIMIZ ÜZERİNDE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"

Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı. Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir" dedi.

"DÜŞMANCA YAKLAŞANLAR EN GÜÇLÜ DÜŞMANI KARŞISINDA BULUR"

Afganistan'ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir orduya sahip olduğunu ifade eden Fıtrat, "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" şeklinde konuştu. Taliban'a bağlı silahlı güçlerin Afganistan'ı savunma kararlılığını kanıtladığını iddia eden Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını belirterek, "Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

TRUMP TALİBAN YÖNETİMİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyerek, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP ABD'NİN BAGRAM HAVA ÜSSÜ'NÜ TERK ETMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü'nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

Taliban'dan Trump'a rest: Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz
