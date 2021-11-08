Üye Girişi
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak' - Son Dakika
BBC

Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'

08.11.2021 11:04
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar kesildi.

Burası, gerçek anlamda açlık korkusunun hissedilmeye başladığı bir ülke.

Artık hava da sonbahardan kışa dönerken iyiden iyiye soğumaya başladı. Pek çok bölgede ise su kıtlığı haberleri geliyor.

Başkent Kabil'in yaklaşık 80 kilometre batısındaki Maidan Wardak'ta birkaç yüz kişilik bir erkek grubu un kuyruklarında bekliyor. Söz konusu un, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sağlanıyor.

Taliban askerleri grup içerisinde büyük ölçüde sükuneti sağladı. Ancak yardımı hak etmeyen insanlar ise öfkeli ve korkmuşlardı.

Yaşlı bir adam, "Kış neredeyse geldi. Eğer ekmek yapamazsam ne yapabilirim bilmiyorum" diyor.

WFP, 22 milyondan fazla insana yardım etmek üzere gıda tedarikini artırıyor.

Bu kış hava eğer uzmanların öngördüğü kadar kötü gidecek olursa, çok sayıda insanın akut açlık ve yaygın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

Pazar günü Kabil'i ziyaret eden WFP Direktörü David Beasley ile konuştum.

Beasley'in durumla ilgili değerlendirmeleri endişe vericiydi.

"Hayal edebileceğiniz kadar kötü" diyen Beasley, şu anda dünyanın en kötü insani krizi ile karşı karşıya olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

"İnsanların yüzde 95'i, yeterli gıdaya sahip değil. 23 milyon insanın açlık yolunda olduğunu düşünüyoruz. Gelecek altı ay durum bir felaket olacak. İnsanlar için Dünya bir cehennem olacak."

Taliban'ın Ağustos ayında ülkede yönetimi ele geçirmesinden önce Eşref Gani hükümetinin uluslararası toplumun yardımlarıyla kara kışla baş edebileceğine yönelik bir güven vardı. Ancak bu yardım, Gani hükümetinin çökmesiyle birlikte yok oldu.

Batılı ülkeler, kız çocuklarını okula kabul etmeyen ve şeriat kurallarını yeniden yürürlüğe sokan bir rejime yardım ediyor görünmemek için Afganistan'a yönelik yardımlarını kesti.

Peki bu ülkeler öylece durup milyonlarca masum insanın büyük bir açlıkla karşı karşıya kalmasına izin mi verecek?

Beasley, gelişmiş ülkeleri ve milyarderleri acil yardım konusunda harekete geçmeye davet ediyor.

"Dünya liderlerine ve milyarderlere sesleniyorum: Bu insanların sizin küçük kızınız, küçük oğlunuz veya açlıktan ölmek üzere olan torununuz olduğunu hayal edin" diyen Beasley, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Elinizden gelen her şeyi yapardınız. Çocukların açlıktan ölmesine izin veriyoruz. Yazık bize. O çocuğun nerede olduğu umurumda bile değil."

'Yakında dışarı çıkıp dilenmek zorunda kalacağım'

Taliban'ın 2001 yılında, altıncı yüzyılda inşa edilmiş antik ve güzel Buda heykellerini yıktığı bir yer olan Bamiyan şehrinde, Fatma ve yedi çocuğuyla buluşmaya gittik.

Fatma'nın kocası kısa bir süre önce mide kanserinden öldü.

Sersefil bir fakirlik içindeler. Budalardan birinin hala ayakta olduğu bir uçurum kıyısında bir mağarada yaşıyorlar.

Son hükümet döneminde Fatma oldukça düzenli bir biçimde un ve yağ tedarik edebildi. Ancak daha sonra Taliban rejimiyle birlikte bu yardımlar durdu.

Fatma, yakınlardaki bir çiftlikte yaptığı işlerle küçük paralar kazanıyordu. Ancak bölgeyi etkileyen kuraklık, daha az mahsulün yetişmesine olanak tanıyor. Bu da Fatma için iş olmadığı anlamına geliyor.

"Korkuyorum" diyor Fatma:

"Çocuklarıma verecek hiçbir şeyim yok. Yakında dışarı çıkıp dilenmek zorunda kalacağım."

Bazı ebeveynler kızlarını evlilik için daha yaşlı erkeklere sattı. Fatma bunu yapmayı reddediyor. Ancak gıda tedariki olmazsa, Fatma da, çocukları da gerçek bir açlıkla yüzleşecek.

Şimdi yakındaki dağların tepelerine karlar yağmaya başlıyor. Soğuk başlıyor.

Kış çok yakında gelecek ve Fatma ve ailesi gibi çok sayıda insan felaketin eşiğinde olacak.

Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'
Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak'

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 11:19 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 11:18 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı         
11:24
Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
Model Dilara Kurşun, kendisine ormanda cinsel istismarda bulunan eski sevgilisinden şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisine ormanda cinsel istismarda bulunan eski sevgilisinden şikayetçi oldu         
11:13
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç         
10:33
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Afgan halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: 'Dünya bir cehennem olacak' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement