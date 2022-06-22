Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! - Son Dakika
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Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!

22.06.2022 12:17

Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sebebiyle ilk etapta 280 olarak açıklanan yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı. Ajanslar 600'den fazla kişinin de yaralı olduğunu belirtiyor.

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 950 ÖLÜ

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 600 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi
Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi
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Son Dakika Dünya Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! - Son Dakika
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