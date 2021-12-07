Üye Girişi
'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı' - Son Dakika
BBC

'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı'

07.12.2021 08:48
'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı'

İngiltere'de emekli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle hızlanan tahliyeler sırasında bakanlıkta yaşanan kaosu anlattı.

İngiltere'de emekli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle hızlanan tahliyeler sırasında bakanlıkta yaşanan kaosu anlattı.

Raphael Marshall, kaosun hakim olduğu tahliyeler sırasında Kabil'den kimin uçağa binebileceğine dair verilen kararların "keyfi" olarak verildiğini ve gerekçelerini sıralayan birçok kişinin e-maillerinin okunmadığını anlattı.

Daha sonra görevinden istifa eden dönemin Dışişleri Bakanı Dominic Raab 'ın da karar alma konusunda çok yavaş olduğunu belirtti. Bir bakanlık sözcüsü, bakanlık görevlilerinin "yorulmak bilmeden çalıştığını" söyledi.

Raab'a yakın bir kaynak ise asıl büyük sorunun kimlikleri doğrulamak ve güvenli geçişi sağlamak olduğunu; hızla karar vermek olmadığını belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonlanmadan Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi üzerine İngiltere, 15 bin kişiyi ülkeden tahliye etti. Bunun yaklaşık 5 bini İngiliz vatandaşı, 8 bini Afgan, 2 bini ise çocuklardan oluşuyordu.

Dış İlişkiler Komitesi'ne yazılı ifade veren Marshall, İngiltere'yle bağlantıları sebebiyle 150 bin Afganın risk altında olduğunu ve tümünün tahliye edilmesi gerektiğini; ancak yüzde beşten azının bu konuda destek alabildiğini ifade etti:

"Arkada bırakılan bu kişilerden bazılarının Taliban tarafından öldürüldüğü açıktır."

Eylül ayında istifa edene kadar Bakanlık'ta üst düzey memur olarak çalışan Marshall, çalıştığı birimin kriz masasında "yetersiz bir kadro" olduğunu, uzmanlık ve Savunma Bakanlığı'yla koordinasyon konularında da yetersiz kalındığını belirtti.

Marshall, Raab'ın e-maillerine saatler sonra yanıt verdiğini ve "durumu tam olarak anlamadığını" da söyledi.

Eski diplomat Marshall'ın iddiaları şu şekilde sıralanıyor:

Taliban Ağustos 2021'de Kabil'e yaklaşırken oluşturulan hükümet şemasında İngiliz hükümetiyle doğrudan çalışan Afganların listesi ile İngiltere'yle olan bağları sebebiyle risk altında olanların kimliğinin nasıl belirleneceğine dair bilgiler yer alıyordu.

Marshall da "Afgan Özel Vakaları" olarak adlandırılan grupla ilgilenen yetkililerin olduğu ekiple çalışıyordu. Bunların arasında İngiliz hükümetiyle sözleşme imzalayarak doğrudan İngiltere için çalışan Afgan askerler, siyasetçiler, gazeteciler, memurlar, aktivistler, yardım görevlileri, hakimler ve güvenlik görevlileri vardı.

Ancak kriz merkezinde çalışanlar bakanlık bilgisayarlarının bulunduğu ağa bağlanamadı çünkü sistemler henüz birbirine entegre edilmemişti. Bu sebeple bilgisayar konusunda uzman askerler göreve çağrıldı, ancak onlar da daha önce bu sistemi kullanmadığı için birçok hata yapıldı.

Bilgisayarların şifreleri de sağlanamadığı için bazıları açılmadı. Bir noktada, sekiz asker bir bilgisayarı paylaşmak zorunda kaldı.

Afganlarla telefon konuşmaları sadece İngilizce yapılabildi çünkü ekipte Peştuca veya diğer Afgan dillerini konuşabilen kimse yoktu. Afganistan hakkında detaylı bilgisi olan, orayı görmüş kimse de yoktu.

Marshall, "Ekipteki bir kişi, hakkında hiçbir şey bilmediği yüzlerce kişi hakkında ölüm-kalım kararı verme konusunda açıkçası dehşete düşmüştü. Kriz merkezindeki birçok kişi Kabil Havalimanı'ndaki gerçek durumu ve acil arama yapma konusundaki gerekliliği gerçek anlamda kavrayamamıştı." diyerek durumu anlattı.

Böyle bir ortamda ekibin zorlandığı dosyalarla ilgili sıklıkla Raab'a notlar ve e-mailler göndererek karar alma aşamasında katkı yapmasını beklediğini belirten Marshall, "Ancak yanıt vermesi saatler sürüyordu" ifadelerini kullandı.

Yeterli zamanı olmadığı için başvuru formunu düzgün şekilde doldurmayan kişilerin kabul edilip edilmemesiyle ilgili Raab'ın karar vermekten kaçındığını da söyledi.

Raab'a yakın bir kaynak ise, özel durumu olan 500'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini söyledi.

İngiltere hükümetinden bir sözcü, o dönem yapılan toplu tahliyeler bittikten sonra da İngiltere'ye tahliyeler için çalışmaya devam ettiklerini, 3 bin kişinin daha Afganistan'dan çıkmasına yardım ettiklerini söyledi:

"Maalesef istediğimiz herkesi tahliye edemedik, ancak kendilerine verdiğimiz söz hâlâ geçerlidir."

'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı'
'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı'

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, England, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı
Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar! 08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı 16:14 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi

Son Dakika Haberleri
08:51 Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?
08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!
08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
08:35 Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!
08:27 Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor
08:22 Seçim Yasası Mart'ta Meclis'te: Baraj yüzde 7, ödünç milletvekiline son!
08:19 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık Salı altın fiyatları
08:16 Üç Kuruş'ta artan kiralara isyan! "Kim veriyor bu fiyatları?"
08:13 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!
08:07 7 Aralık Salı Dolar, euro, sterlin kaç lira?
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
08:54
Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış? Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?         
08:51
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 09:06:02. #1.11#
SON DAKİKA: 'Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos vardı' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement