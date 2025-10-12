Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma - Son Dakika
Dünya

Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma

12.10.2025 10:00
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı, karşılıklı saldırılar yaşandı.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Pakistan sınır hattına yakın farklı bölgelerinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

HAVA OPERASYONLARINA MİSİLLEME

Afganistan basını, Afgan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu kaydetti.

AFGAN ÜSLERİNİ VURDULAR

Pakistan basını ise Pakistan güvenlik yetkililerinin, Pakistan ordusunun saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını duyurdu.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: DHA

