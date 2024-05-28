Alman Subayı Rusya Adına Casusluk Yaptığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Bir Alman subayı Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kimliği “Thomas H” olarak açıklanan ve tedarik subayı olan asker, yüzbaşı rütbesindeyken Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile temasa geçerek gizli askeri bilgileri aktarmakla suçlandı.

Ağustos 2023’te Koblenz kentinde polis ekiplerince tutuklanan askerin mühimmat eğitim sistemleri ve uçak teknolojisinin fotoğraflarını paylaştığı iddia edildi.

Pazartesi günü Düsseldorf’ta bir mahkemede hakim karşısına çıkan asker, Rusya'ya bilgi aktardığını kabul etti.

54 yaşındaki asker, bunun “aptalca bir fikir” olduğunu ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Asker, mahkemeye “Bu, hayatımda yaptığım en büyük hata” dedi.

Savcılar, askerin Berlin'deki Rus büyükelçiliğine ve Bonn'daki konsolosluğa yaklaştığını ve “neredeyse ısrarla kendisini Rusya'ya sunduğunu” söyledi. Hassas askeri dosyaların fotoğraflarını çektiğini belirttikleri askerin Bonn'daki konsolosluk binasındaki posta kutusuna bilgi bıraktığını söylediler.

Thomas H, ifadesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle nükleer savaş riskinden endişe duymaya başladıktan sonra elçilikle temasa geçtiğini söyledi.

Özellikle de Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmesinin Ukrayna'yı çatışmanın içine çekebileceğinden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Alman hükümet verilerine göre Berlin, 2022 ve 2023 yıllarında Ukrayna'ya yaklaşık 6,6 milyar Euro değerinde askeri donanım tedarik etti. Bunun içerisinde 40 Leopard 1 tankı ve 100 piyade savaş aracı da bulunuyor.

Asker, yoğun mesaisi nedeniyle eylemleri hakkında eleştirel düşünme yeteneğini kaybettiğini iddia etti.

Avukatı, müvekkilinin o sırada TikTok ve Telegram'da izlediği Rusya yanlısı propaganda ve dezenformasyon akışından etkilendiğini öne sürdü. Müvekkilinin aynı zamanda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine de katıldığını kaydetti.

Avukat, kararın “müvekkilinin kırmızı çizgileri aştığı dört günlük bir dönemde alındığını da” dile getirdi.

Almanya’da bir süredir Rus casusluk olayları gündeme geliyor.

Nisan ayında Rus-Alman çifte vatandaşlığına sahip iki kişi, Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Almanya'daki ABD üslerinde casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Alman iç istihbaratının bir çalışanı Carsten L de Aralık ayından bu yana gizli verileri Rus ajanlarına aktarmakla suçlanıyor.

Şubat 2023'te ise Berlin'deki İngiliz büyükelçiliğinin eski bir güvenlik görevlisi, çok miktarda hassas bilgiyi yakındaki Rus büyükelçiliğine aktardığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olaylar Almanya'da güvenlik önlemlerinin yeterince sıkı olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattı. Hükümet daha fazla vakanın ortaya çıkabileceğini kabul etti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann geçtiğimiz günlerde bir röportajında Almanya'nın yabancı güçlerin hedefi olduğunu söyledi. Önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla casusun “maskesinin düşürüleceğini” de sözlerine ekledi.