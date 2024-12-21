Almanya\'da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı

Dünya

Almanya'nın Magdeburg kentinde düzenlenen Noel kutlamaları kana bulandı. Noel pazarına otomobil ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

SALDIRGAN DOKTOR ÇIKTI

Alman basını, saldırganın kimliği ile ilgili bilgileri paylaştı. 50 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirilen saldırganın bir klinikte doktorluk yapan Taleb A. olduğu açıklandı. Taleb A.'nın 6 yıldır Almanya'da yaşadığı bilgisi de verildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Dünyayı şoke eden saldırının görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Taleb A.'nın kullandığı otomobilin son hızla kalabalığın arasına daldığı ve 400 metre kadar ilerlediği görüldü.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ALMANYA'YA DESTEK

Suudi Arabistan da Magdeburg'daki Noel pazarına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı ve Almanya ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad hükümetinin "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu" ifade edildi ve şiddeti reddettiklerinin altı çizildi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz mesajında, "Alman halkı teröre boyun eğmeyecek" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu saldırı Avrupa'yı sarstı" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sachez mesajında, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında meydana gelen korkunç saldırı karşısında şok oldum" ifadelerine yer verdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Almanya'da meydana gelen saldırı Noel ruhuna ve insanlığa yönelik korkunç bir saldırıdır. Düşüncelerim aileler ve Alman halkıyla birlikte" açıklamasını yaptı.