ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor

Türkiye, son dönemde Ege'de Yunanistan'la çıkan sorunlarla ilgilenmesinin yanı sıra Kıbrıs adasında da hem kendi haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) son olarak Güney Kıbrıs Rus Yönetimi (GKRY) için silah ambargosunu kaldırması Türk dünyasında tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

"40 BİNE YAKIN ASKERİMİZ VAR"

Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOLORDU SEVİYESİNDE

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adadaki gücüne çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adı altında 40 bin askerden oluşan kolordu seviyesinde askeri gücü bulunuyor.

ÖZEL KUVVETLER DE HAZIR KITA

Komutası altında 2 mekanize piyade tümeni, bir zırhlı tugay, bir özel kuvvet alayı, bir komando alayı ve bir de deniz piyade taburu bulunuyor. Komutanlığın zırhlı tugayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki en caydırıcı gücünü barındırıyor. İki tank taburunda 100'den fazla tank yer alıyor. Tugay ayrıca fırtınaların da bulunduğu obüslere de sahip. Adada uçaksavar ve yakın hava savunma sistemi müfrezeleri de bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ İHA'LAR DA KIBRIS'TA

2019 yılından bu yana adada Türk İHA ve SİHA'ları da konuşlu. Geçitkale havalimanındaki yer kontrol istasyonuyla deniz kuvvetlerine bağlı insansız hava araçları keşif ve devriye görevleri yapıyor.