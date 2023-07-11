Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

11.07.2023 13:18

Nebraska'daki Winside Public Schools'da fen öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Cali Heikes, 17 yaşındaki bir öğrenciyle uygunsuz bir ilişkiye girerek, yasaları ihlal etti. Heikes, öğrenciyle farklı yerlerde, ebeveynlerinin evine izinsiz girerek ve mezarlığı sık sık ziyaret ederek cinsel ilişkiye girdi. Heikes, suçlarını kabul ederek suçlu bulundu ve maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Heikes, tutuklandıktan sonra istifa etti. Bu olay, Winside okulunda bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ikinci suçlamadır.

Amerika'da bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisi ile mezarlık dahil farklı yerlerde ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

Nebraska'daki Winside Public Schools'da fen öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Cali Heikes, 17 yaşındaki bir öğrenciyle uygunsuz bir ilişkiye girerek, yasaları ihlal etti. Bu ilişki çerçevesinde, Heikes, öğrenciyle farklı yerlerde, ebeveynlerinin evine izinsiz girerek ve mezarlığı sık sık ziyaret ederek cinsel ilişkiye girdi.

Heikes, şimdi okul çalışanı tarafından birinci ve ikinci derece istismar suçlarını kabul ederek suçlu bulundu. Nebraksa eyaletinde cinsel rıza yaşının 16 olmasına rağmen, 21 yaşın altındaki bir öğrenciyle bir öğretmenin cinsel ilişkiye girmesi yasadışıdır. Bu suçlar, her biri en fazla üç yıl hapis cezası olan Class IIIA suçlarıdır, ancak savcılar cezaların eş zamanlı olarak çekilebileceğini kabul etti.

Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

Bu durumun yüzünden, suçları için maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Heikes, ilk olarak 22 Ocak 2023 tarihinde yetkililerin bir ipucu üzerine yaptığı bir soruşturmanın ardından tutuklandı. Kısa süre sonra fen öğretmeni olan Heikes, istifasını verdi.

Birkaç hafta önce, 12 Ocak'ta, polisler Winside Mezarlığı'ndan ayrılan iki aracı fark etti. Erkek öğrenci durduruldu ve polise, arkadaşı "Cali"yi ziyaret etmek için orada olduğunu söyledi. Kurbanın kız kardeşi, Heikes'ın haftada üç kez seks yapmak için buluştuklarını belirtti. Polis, iddialarını destekleyen bir dizi seks mesajı buldu.

Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

Okul çocuğunun aile üyeleriyle yapılan röportajlar, Heikes'ın onlara, 25 yaşında biriyle çıktığı durumda ne hissedeceklerini sorduğunu ortaya koydu. Heikes, 6 Eylül'de Wayne County District Court'ta yargılanacak.

Bu yıl bir öğrenciyle uygunsuz temas suçlamalarıyla tutuklanan ikinci Winside okul öğretmeni olan Heikes, sanat öğretmeni olan 29 yaşındaki Rachel McPhilips'den sonra geldi. McPhilips, 15 yaşındaki bir erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi ve Nisan ayında altı ay hapis ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunması, Rusya'yı rahatsız etti mi? İşte Kremlin'den konuya ilişkin değerlendirme
13:03 Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den açıklama var
12:51 İsveç Başbakanı: NATO'ya katılımımız terörle mücadelede kararlılığımızı gösteriyor
12:49 NATO için Türkiye'nin onayını alan İsveç Başbakanı'ndan ilk sözler: Terörle mücadelede kararlıyız
12:29 Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
12:25 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
12:26 Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi
12:22 Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e Çaykur Rizespor talip oldu
12:12 41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakileri 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti
12:07 41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 13:35:32. #1.11#
SON DAKİKA: Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement