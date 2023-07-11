Amerika'da bir öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta ilişkiye girdiğini itiraf etti

Amerika'da bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisi ile mezarlık dahil farklı yerlerde ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Nebraska'daki Winside Public Schools'da fen öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Cali Heikes, 17 yaşındaki bir öğrenciyle uygunsuz bir ilişkiye girerek, yasaları ihlal etti. Bu ilişki çerçevesinde, Heikes, öğrenciyle farklı yerlerde, ebeveynlerinin evine izinsiz girerek ve mezarlığı sık sık ziyaret ederek cinsel ilişkiye girdi.

Heikes, şimdi okul çalışanı tarafından birinci ve ikinci derece istismar suçlarını kabul ederek suçlu bulundu. Nebraksa eyaletinde cinsel rıza yaşının 16 olmasına rağmen, 21 yaşın altındaki bir öğrenciyle bir öğretmenin cinsel ilişkiye girmesi yasadışıdır. Bu suçlar, her biri en fazla üç yıl hapis cezası olan Class IIIA suçlarıdır, ancak savcılar cezaların eş zamanlı olarak çekilebileceğini kabul etti.

Bu durumun yüzünden, suçları için maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Heikes, ilk olarak 22 Ocak 2023 tarihinde yetkililerin bir ipucu üzerine yaptığı bir soruşturmanın ardından tutuklandı. Kısa süre sonra fen öğretmeni olan Heikes, istifasını verdi.

Birkaç hafta önce, 12 Ocak'ta, polisler Winside Mezarlığı'ndan ayrılan iki aracı fark etti. Erkek öğrenci durduruldu ve polise, arkadaşı "Cali"yi ziyaret etmek için orada olduğunu söyledi. Kurbanın kız kardeşi, Heikes'ın haftada üç kez seks yapmak için buluştuklarını belirtti. Polis, iddialarını destekleyen bir dizi seks mesajı buldu.

Okul çocuğunun aile üyeleriyle yapılan röportajlar, Heikes'ın onlara, 25 yaşında biriyle çıktığı durumda ne hissedeceklerini sorduğunu ortaya koydu. Heikes, 6 Eylül'de Wayne County District Court'ta yargılanacak.

Bu yıl bir öğrenciyle uygunsuz temas suçlamalarıyla tutuklanan ikinci Winside okul öğretmeni olan Heikes, sanat öğretmeni olan 29 yaşındaki Rachel McPhilips'den sonra geldi. McPhilips, 15 yaşındaki bir erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi ve Nisan ayında altı ay hapis ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.