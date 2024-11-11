Amsterdam\'da Filistin Yanlısı Protesto

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Hollanda’nın Amsterdam kentinde protesto yasağına karşı sokağa çıkan Filistin yanlısı onlarca gösterici gözaltına alındı.

Dam Meydanı'nda yapılan protestoda, Gazze'deki çatışmanın sona ermesi talep edildi, protesto yasağına tepki gösterildi.

Ülke Perşembe gününden bu yana bu gerginliği yaşıyor.

Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrası Filistin yanlıları ile İsrail takımının taraftarları arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmada 5 kişi yaralandı, 62 kişi gözaltına alındı. Amsterdam Belediyesi kentte olağanüstü hal ilan etti ve tüm gösterileri yasakladı.

Karşılaşma için yaklaşık 2 bin 600 İsrailli taraftar Amsterdam'a gelmiş, maçı 5-0 Ajax kazanmıştı.

İsrail yönetimi de olayları “Yahudi karşıtı saldırılar” olarak tanımlayarak kınadı.

Ancak Pazar günü yapılan protestoya katılan göstericiler, eylemlerin Yahudi karşıtlığı olarak damgalanmasına karşı çıktı.

AFP haber ajansına konuşan Alexander van Stokkum isimli eylemci, “Bu protestonun antisemitizmle hiçbir ilgisi yok. Şehri birbirine katan İsrailli holiganları protesto ediyoruz” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka gösterici de, "Filistin direnişini bastırmak için antisemitizm suçlamasının silah olarak kullanılmasına izin vermeyi reddediyoruz" dedi.

Ajanslar protestoya katılan 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Amsterdam polisi de gözaltıları doğruladı ancak net bir sayı vermedi.

Hollanda'daki İsrail büyükelçiliği, Amsterdam'daki İsraillileri Dam Meydanı'ndan uzak durmaları konusunda uyardı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke dışındaki vatandaşlarına "kendilerini İsrailli/Yahudi olarak tanımlayabilecek her şeyi" gizlemeleri çağrısını yaptı.

Konsey, Brüksel ve Paris dahil olmak üzere birçok Avrupa şehrinde İsraillilerin hedef alınabileceği istihbaratının olduğunu duyurdu.

Beşiktaş-Maccabi maçı İstanbul'da oynanmayacak

Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fikstür gereği İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, tarafsız bir sahaya alınacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karar gereği" karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanacağı bildirildi.

UEFA yetkililerinin, maçın nerede oynanacağıyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi ile görüşmelere devam ettiği belirtiliyor.