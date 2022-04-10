Arjantin'de meydana gelen esrarengiz olay, ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. İddialara göre Corrientes eyaletinde yaşayan Mariela Escalante adlı 3 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu.
Ailesi ve yerel halk, küçük çocuğu her yerde aramaya başladı. Minik Escalante, kaybolmasının ardından saatler sonra bir tarlada bulundu. Yerel halktan bir kadının tarladaki köpek havlaması seslerine koştuğu ve bu sırada yaratıkla göz göze geldiği iddia edildi.
Olayla ilgili 3 yaşındaki çocuğun ifadeleri de tüyler ürpertti. Mariela Escalante adlı çocuk, polisteki ifadesinde, "Üzerinde pelerin vardı ve Beni Kaptan Amerika'ya götürebileceğini söyledi" diye konuştu.
Küçük çocuğun ailesi, olay nedeniyle büyük endişe yaşarken, polis ekipleri tüm ülkede yankı bulan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçük çocuğu kaçıranların bir çete mi yoksa gerçekten yaratık mı olduğu bilinmiyor.
Son Dakika › Dünya › Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı - Son Dakika