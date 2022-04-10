Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı - Son Dakika
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Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

10.04.2022 20:23
Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde meydana gelen esrarengiz olay, ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. Evinden 3 kilometre uzaklıktaki bir çukurda bulunan çocuğun, bir yaratık tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Çocuğu ise tarladan gelen sesler üzerine bölgeye giden eyalet sakini buldu. Ayrıca yaratıkla karşılaştığını iddia etti.

Arjantin'de meydana gelen esrarengiz olay, ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. İddialara göre Corrientes eyaletinde yaşayan Mariela Escalante adlı 3 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

HER YERDE ARANMAYA BAŞLADI

Ailesi ve yerel halk, küçük çocuğu her yerde aramaya başladı. Minik Escalante, kaybolmasının ardından saatler sonra bir tarlada bulundu. Yerel halktan bir kadının tarladaki köpek havlaması seslerine koştuğu ve bu sırada yaratıkla göz göze geldiği iddia edildi.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

"BANA KAPTAN AMERİKA'YA GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Olayla ilgili 3 yaşındaki çocuğun ifadeleri de tüyler ürpertti. Mariela Escalante adlı çocuk, polisteki ifadesinde, "Üzerinde pelerin vardı ve Beni Kaptan Amerika'ya götürebileceğini söyledi" diye konuştu.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Küçük çocuğun ailesi, olay nedeniyle büyük endişe yaşarken, polis ekipleri tüm ülkede yankı bulan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçük çocuğu kaçıranların bir çete mi yoksa gerçekten yaratık mı olduğu bilinmiyor.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
Arjantin'de "Goblin" olarak bilinen yaratıkla ilgili birçok hikaye bulunuyor
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Son Dakika Dünya Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı - Son Dakika
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