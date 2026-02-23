Arnavutköy'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Arnavutköy'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı

Arnavutköy\'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı
23.02.2026 15:38
İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulundu. Wang'ı dolandırdığını iddia eden kişilerin İstanbul'a geldiği, bir kadından Wang'ın yerini öğrendikleri ve onu sert bir cisimle vurarak öldürdükleri belirtildi. Şüphelilerin Wang'ın üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları öne sürüldü. Olayla ilgili 10 kişi Çin'de yakalandı.

İSTANBUL'da 24 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Çin'de Wang tarafından dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği, irtibat kurdukları bir kadından Wang'ın yerini öğrendikleri öğrenildi. Şüphelilerin, Wang'ın başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang'ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang'ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ, 10 KİŞİ ÇİN'DE YAKALANDI Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

SOĞUK CÜZDANI ALIP KAÇTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ın Çin'de kendilerini dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüphelilerin Wang'ı tanıyan bir kadından yerini öğrendikleri, başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arnavutköy'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

