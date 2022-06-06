Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü - Son Dakika
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Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü

06.06.2022 21:58

Bulaşıcı maymun çiçeği virüsünün 911'den fazla doğrulanmış ve şüpheli vaka ile en fazla Avrupa ülkelerinde tedirginlik yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 225 VAKA DOĞRULANDI

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara sebep olduğu bilinen ve yakın temas yoluyla yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı. Verilere göre, İngiltere başta olmak üzere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar toplam 225 vakanın doğrulandığı belirtildi.

İSPANYA İKİNCİ SIRADA

İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı. Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

Hızla yayılan maymun çiçeği virüsü 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü

10 ÜLKEDE EN AZ 1 VAKA GÖRÜLDÜ

Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Malta, Norveç, Cebelitarık, Fas, Arjantin ve Meksika ise şu ana kadar en az 1'er vaka doğrulandığını bildirdi.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü - Son Dakika
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