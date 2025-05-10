Avrupalı Liderlerden Rusya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Avrupalı Liderlerden Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

Avrupalı Liderlerden Rusya\'ya Ateşkes Çağrısı

Kiev'de toplanan Avrupa liderleri, Rusya'yı Ukrayna ile 30 gün koşulsuz ateşkes için çağırdı.

10.05.2025 21:24
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan Avrupalı liderler, Rusya'yı pazartesi gününden itibaren Ukrayna ile 30 günlük koşulsuz bir ateşkesi kabul etmeye çağırdı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak açıklama yaptı.

Açıklama öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen liderler, çağrıya uymaması halinde Rusya'yı "büyük" yaptırımlarla tehdit etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kiev'de beş liderin ortak basın toplantısında, Avrupa ve ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "ateşkesi kabul etmeye çağırdığını" söyledi.

Starmer, "Burada hepimiz, ABD ile birlikte Putin'e sesleniyoruz. Eğer barış konusunda ciddiyse bunu şimdi gösterme şansı var" dedi.

Starmer, Ukrayna lideri Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya'nın yeni başbakanı Friedrich Merz ile birlikte açıklama yaptı.

Starmer, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının Ukrayna'da 30 günlük ateşkesin sağlanmasında "önemli bir fark yaratacağını" söyledi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yeni yaptırım tehditlerini reddetti ve Avrupa ülkelerini "çatışmacı" bir karaktere sahip olmakla suçladı.

Putin'in barış için bir dizi koşul öne sürmesinin ardından Kremlin Mart ayında ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini reddetmişti.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşı sona erdirmek için Avrupa ülkelerinin yürüttüğü girişimlerin yanı sıra İki ülke arasında ABD arabuluculuğunda da bir süreç devam ediyor.

Zelenskiy: Ateşkes koşulsuz olmalı

Katılımcılara teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün gerçek ve kalıcı güvenliğin nasıl tesis ve garanti edileceği konusuna odaklanacağız" dedi.

Rusya şimdiye kadar ateşkes konusuna gelmeden önce Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı durdurması gerektiğinde ısrar ediyordu.

Zelenksiy ise ateşkesin koşulsuz olması gerektiğini söyledi.

"Herhangi bir koşul öne sürme girişimleri savaşı uzatma ve diplomasiyi baltalama niyetinin kanıtıdır" dedi.

Macron, planlanan ateşkesin Avrupa ülkelerinin yardımıyla esas olarak ABD tarafından izleneceğini söyledi.

İhlal durumunda "büyük yaptırımların hazırlanacağını ve Avrupa ve Amerika arasında koordine edileceğini" belirtti.

Merz, Şubat 2022'de Ukrayna'nın topyekûn işgaliyle başlayan savaşın "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü bir saldırı savaşı" olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Kiev'deki toplantıya video bağlantısıyla katıldı.

Kiev toplantısı, 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenen Zafer Günü kutlamalarında Putin'in yanında yer alan 20'den fazla lidere sembolik bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Putin'in Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği Cumartesi günü sona eriyor.

Trump daha önce Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısını yineledi.

Sosyal medyada "Ateşkese uyulmaması halinde ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacaktır" diye yazdı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Avrupalıları "ilişkilerimizi canlandırmaya çalışmaktan ziyade genellikle çatışmacı nitelikte" çelişkili açıklamalar yapmakla suçladı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupalı Liderlerden Rusya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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