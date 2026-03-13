Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi - Son Dakika
Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi

Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi
13.03.2026 01:20
Avrupa Parlamentosu'nun Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi ve Avrupalı siyasetçileri Washington ve Tel Aviv'in politikalarına destek vermekle suçladı. Botenga, ''Çoğunuz kınamak bir yana, Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı yürüttüğü savaşı destekliyorsunuz. Afganistan, Libya, Suriye, Irak… Bombalarınız hiçbir zaman demokrasi getirmedi ve getirmeyecek'' dedi.

Belçikalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Botenga, bazı Avrupalı siyasetçileri Washington ve Tel Aviv'in politikalarına destek vermekle suçladı.

"BU SAVAŞI DESTEKLİYORSUNUZ"

Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Batılı liderlere seslenen Botenga, birçok siyasetçinin ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonları açık ya da örtülü şekilde desteklediğini savundu.

"BOMBALAR DEMOKRASİ GETİRMEDİ, GETİRMEYECEK"

Batı'nın geçmişte Orta Doğu ve Asya'daki askeri müdahalelerini hatırlatan Botenga, bu operasyonların demokrasi getirmediğini söyledi.

Belçikalı vekil konuşmasında şu sözlere yer verdi: " Afganistan, Libya, Suriye, Irak… Bombalarınız hiçbir zaman demokrasi getirmedi ve getirmeyecek. Trump ve Netanyahu demokrasi getirmiyor. Avrupa, onların suçlu savaşını desteklemeyi bırakmalıdır."

Botenga AP'nin milletvekilinin gözünün içine baka baka şöyle konuştu: "Çoğunuz kınamak bir yana, Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı yürüttüğü savaşı destekliyorsunuz, yine de İran halkının yanında olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Şimdi size meydan okuyorum; bunu, sırt çantası hâlâ sırasının yanında duran ve bir ABD Tomahawk füzesi ilkokulunu vurduğunda ölen o yedi yaşındaki kızın gözlerine bakarak söyleyin.

O okuldaki diğer 167 kurbana, ABD'nin ölüm makineleri için Avrupa üslerini sunduğunuzu itiraf etmeye cüret edin. 10 milyon insanın yaşadığı bir şehir olan Tahran'daki ailelere, havayı zehirli ateşlerle ve on yıllarca kansere yol açacak siyah yağmurlarla zehirleyen İsrail'in kimyasal savaşını desteklediğinizi söyleyin.

İran halkına onları ne kadar çok sevdiğinizi anlatın; bu sırada Gülistan'dan Çehel Sütun'a kadar Batı bombaları asırların kültürel mirasına zarar veriyor.

Afganistan, Libya, Suriye, Irak... Bombalarınız hiçbir zaman demokrasi getirmedi ve getirmeyecek. Onlar kaos, ölüm, yıkım ve asla konuşamayacak çocukların dayanılmaz sessizliğini getiriyor."


