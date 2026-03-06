Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan\'dan rahatlatan açıklama geldi
06.03.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan\'dan rahatlatan açıklama geldi
Haber Videosu

Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan'da alınan güvenlik önlemleri sonrası bazı basın organlarında ''İran sınırına askeri yığınak yapılıyor'' iddiasıyla görüntüler paylaşıldı. Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı ise söz konusu görüntülerin ocak ayında kaydedildiğini ve yeniymiş gibi servis edilerek bilgi manipülasyonu yapıldığını açıkladı.

Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orduyu seferberlik durumuna geçirmesi bölgede dikkatleri Azerbaycan- İran sınırına çevirdi. Bu gelişme üzerine bazı basın yayın organları tarafından "Azerbaycan İran sınırına askeri yığınak yapıyor" başlığıyla görüntüler servis edilmeye başlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'deki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne eş değer olan Azerbaycan'daki Medya Geliştirme Ajansı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna ait olduğu öne sürülen ağır silahların İran sınırına konuşlandırıldığı yönündeki paylaşımların bilgi manipülasyonu olduğu belirtildi.

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

GÖRÜNTÜLER OCAK AYINA AİT

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin bu yılın Ocak ayında kaydedildiği ve yanıltıcı ifadelerle yeni bir gelişme gibi sunulduğu ifade edildi.

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

"PANİK YARATMAYI AMAÇLAYAN PROVOKASYON"

Yetkililer, Orta Doğu'daki askeri gerilim ortamında bu tür içeriklerin toplumda panik ve kafa karışıklığı yaratmayı amaçladığını vurguladı. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, silah ve askeri teçhizatın hareketine ilişkin bilgilerin izinsiz paylaşılmasının cezai sorumluluk doğurabileceği hatırlatıldı.

"RESMİ KAYNAKLARA BAĞLI KALIN" ÇAĞRISI

Ayrıca medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarının yalnızca resmi kaynaklara dayanarak bilgi paylaşmaları ve manipülatif içeriklerin yayılmaması konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Azerbaycan, Nahçıvan, Güvenlik, Güncel, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    Türkiye olmasın hepsi birer baloooooonnn 4 1 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Bunlardan dost olmaz 4 1 Yanıtla
  • mayat hayat mayat hayat:
    bunlarda kendini fasulye gibi nimetten saymaya başladılar...düne kadar türkiyeye yalvarıyodunuz gelin karabağı alalım diye 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC’ye konuştu: Kara işgaline hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan fırlatılmadı İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı Stattan apar topar çıkartıldı Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı

17:29
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:18:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.