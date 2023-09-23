Azerbaycan, Karabağ'da el konulan askeri teçhizatı açıkladı - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'da el konulan askeri teçhizatı açıkladı

Son Güncelleme: 23.09.2023 19:48

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı. Bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması çalışmaları devam ediyor. El konulan teçhizat ve mühimmat arasında tanklar, zırhlı araçlar, top ve obüsler, mermiler, füzeler ve patlayıcılar bulunuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'ın işgal döneminde barut fıçısına dönüştürüldüğünü belirtti ve silahsızlandırma sürecinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 Zastava monteli zırhlı araç, 2 top, 12 obüs, 12 havan topu, 468 mayın, 956 havan topu yükleme aracı, 441 havan topu mermisi, 22 bomba atar, 46 bomba atar mermisi, 313 ateşli silah, 66 bin 242 mermi, 50 füze, 300 patlatıcı, 62 el bombası, 3 Fagot tanksavar, 28 uçaksavar, 1 mühimmat ikmal aracı, 1 TOR M2 uçaksavar."

Karabağ barut fıçısına dönüştürülmüş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, işgal döneminde Karabağ'ın barut fıçısına dönüştürüldüğünü belirtti.

Hacıyev, "Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine ve barut fıçısına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk. Silahsızlanma ve silahsızlandırma, yeniden entegrasyonun temel bileşenleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan, Karabağ'da el konulan askeri teçhizatı açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 25 dakika sahada kaldı! Kazımcan Karataş, ilk kez 11 başladığı maçta kabusu yaşadı
19:46 Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı
19:15 Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı
19:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu
19:03 Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı
19:02 Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı
19:01 Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı
18:45 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:41 Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
18:34 Neymar'ın son yaptığını gören hayranları ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 21:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'da el konulan askeri teçhizatı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement