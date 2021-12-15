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Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor - Son Dakika

Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor

15.12.2021 14:19

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmeden sonra demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmenin ardından Paşinyan sosyal medya hesabından, Azerbaycan ile demiryolunun tekrar açılması yönünde anlaştıklarını açıkladı.

KARAR ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE ALINDI

Anlaşma ile Ermenistan'ın, Rusya ve İran'a, demiryolu hattıyla ulaşabileceğini belirten Paşinyan, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşmede demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit ettik" dedi.

ÜLKELERİN EGEMENLİK VE YARGI YETKİSİ ALTINDA ÇALIŞACAK

Anlaşmanın detaylarına ilişkin de bilgi veren Paşinyan, "Buna göre demiryolu, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun, karşılıklılık esasına göre, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışacaktır. Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na demiryolu ile erişebilecek. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık" şeklinde konuştu.

"GÜVEN SEVİYESİ OLMASI BAKIMINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

İki ülkenin demiryolu hatları konusunda mutabakata varmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunların çözülmesi için diyalog kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven seviyesi olması, farklı pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Örneğin bu gece demiryolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan, demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaştı
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel.

MICHEL ADINA YAZILI AÇIKLAMA DA YAPILDI

Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demiryolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı" ifadesi yer aldı. AB'nin bağlantı hatlarını ekonomik yatırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

Michel, otoyol bağlantısı dahil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkları Aliyev ve Paşinyan'ın belirlediğini, ilerleyen dönemde bunların müzakere edilmesini ümit ettiğini dile getirdi.

ZENGEZUR MADDESİNİ ERMENİSTAN UYGULAMIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan'ın daha önce imzaladığı ortak bildiride Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı kara ve demiryoluyla birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili hususların yer aldığı madde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle hayata geçmemişti.

Aliyev, Brüksel'de Paşinyan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Zengezur koridorunun Laçın koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizerek, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Aliyev, "Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçın koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak." demişti.

Azerbaycan ve Ermenistan, demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaştı

MICHEL, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BİR SÜRE YALNIZ BIRAKMIŞ

Michel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken sorunları çözmek için siyasi irade gösterilmesi ve özellikle liderler arasında doğrudan temas kurulmasının önemine değindi. Üçlü görüşmenin bir bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ı bir süre yalnız bıraktığını dile getiren Michel, "Benim için iki lideri desteklemek ve cesaretlendirmek önemliydi. Aynı zamanda her ikisinin doğrudan birbirleriyle konuşması da çok önem taşıyordu" diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN DÜŞMESİ İÇİN SOMUT ADIM İHTİYACI"

AB Konseyi'nden üçlü görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de imzaladıkları üçlü ortak bildirilere uyacaklarını teyit ettikleri bildirildi. AB'nin bölgede mayın temizleme çalışmalarını ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki güven artırıcı önlemleri destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan'ın iki ülke arasındaki sınır belirleme müzakerelerinin başlatılması için gerekli ortamın sağlanması amacıyla sahada gerginliğin düşürülmesine yönelik daha fazla somut adım atılması ihtiyacı bulunduğu üzerinde mutabık kaldıkları kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor

Avrupa Birliği, Charles Michel, Azerbaycan, Ermenistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor - Son Dakika Dünya


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