Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı\'nı Anma Programı Düzenledi

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Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anmak için bir program düzenledi. Programda Bosnalı kadınlar, yaşadıkları acıları paylaştı. 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda 8 yaşında olan ve ailesinden yakınlarını kaybeden Hanna Hanacesri, şu anda Gazze'de yaşanan durumla ilgili "Yapabileceğimiz maalesef bir şey yok ama bilsinler ki biz onların yanındayız. Gazze'deki durum çok zor" dedi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 29'uncu yıl dönümünde yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anıldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Nerma Zaimoviç ve soykırımda ailelerini kaybeden Bosnalı kadınlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlanan programın akabinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Daha sonra soykırımı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Ayrıca etkinlikte soykırımı anlatan serginin açılışı da yapıldı. Soykırımı unutturmamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Bosnalı kadınlar, o dönem yaşadıklarını davetlilerle paylaştı.

"BOSNA HERSEK'İN MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Bilge kral Aliya İzzetbegoviç unutulan soykırım tekrarlanır der. O yüzden biz de göreve geldiğimizden beri her yıl bugünü anıyoruz. Unutturmamaya gayret ediyoruz. Özellikle soykırımda evlatlarını kaybeden annelerin çok büyük bir mücadelesiyle soykırım 23 Mayıs 2024'de Birleşmiş Milletlerce de anma noktasında kabul edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Temmuz'un tüm Türkiye'de anılması aynı zamanda eğitim müfredatına girmesi kararlaştırıldı. Bu çok önemli bir adım. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bosna Hersek'in mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic ise " Bizim ülkemiz Avrupa'nın tam ortasında bulunuyor. Maalesef böyle bir olay dünyanın gözü önünde yaşandı. Srebrenitsa soykırımı 2. dünya savaşından sonra Avrupa'da yaşanmış en büyük, en acı olaydır. Srebrenitsa'yı düşündüğünüz zaman aklınıza yıkılmış şehir gelir. Gençleri, çocukları, yaşlıları o soykırımda hayatını kaybetmiş herkesi hatırlıyoruz" diye konuştu.

"DİLERİM Kİ BUNDAN SONRA BÖYLE BİR OLAY BİR DAHA YAŞANMASIN"

İstanbul'da yaşayan Bosna Hersekli Hanna Hanacesri, Bosna Hersek'te yaşanan savaş döneminde 8 yaşında olduğunu ve o günleri çok net hatırladığını dile getirerek "Dilerim ki bundan sonra böyle bir olay bir daha yaşanmasın. Dolayısıyla böyle günleri anmak zorundayız ve hedefimiz hiçbir toplumun tekrar böyle bir olay yaşamaması. 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda dedemi kaybettim. Bu savaşta ailemden de ciddi sayıda kayıplar yaşadım. Biz bir daha o günleri yaşamak istemiyoruz. Bosna'da savaş başladığı zaman ben 8 yaşındaydım. Savaş döneminde yaşanan şeyleri, yer değişikliklerini, göçleri, zorlukları maalesef çok iyi hatırlıyorum. İnşallah o günler bir daha geri gelmez" dedi.

Şu anda Gazze'deki yaşanan benzer durum hakkında konuşan Hanacesri, Gazzelilerin yanında olduklarını "Maalesef Gazze olaylarını biz şu anda ruhen yaşıyoruz. Gazzelilerin yanındayız. Yapabileceğimiz maalesef bir şey yok ama bilsinler ki biz onların yanındayız. Gazze'deki durum çok zor" sözleriyle ifade etti.

Vahıda Moşovıç ise" Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin çağrısı üzerine buraya geldik. Hepimizin hedefi Srebrenitsa'yı hatırlatmak ve anmak. Burada sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden de katılım var" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından da 23 Mayıs 2024 tarihli kararla 11 Temmuz, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edildi.