Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı

18.05.2022 22:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüşme yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Blinken ile New York'ta görüştü. Blinken'ın toplantıda Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" sözlerini dikkatle dinlediği anlar kameraya kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi'nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la talepleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"BEKLENTİLERİMİZ KARŞILANMAZSA SÜRECİN İLERLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi. Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.

Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılarını ABD'li Blinken büyük bir dikkatle dinledi

KALIN'DAN TERÖR VURGUSU

Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/ YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

KALIN'DAN AMBARGOLAR KONUSUNU DA MASAYA YATIRDI

Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi. Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılarını ABD'li Blinken büyük bir dikkatle dinledi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA MEVKİDAŞI BLINKEN'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la New York'ta buluştu. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın terörizme verdikleri destek konusunda meşru güvenlik endişeleri olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.

BLINKEN'DAN TÜRKİYE'YE UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

Blinken ise, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak üzere başvurularını yaptıklarını kaydederek, "Bu bir süreç ve bizler de müttefikler ve ortaklar olarak bu süreci işleteceğiz" dedi. Ortak ajandada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dahil birçok başlığın olduğunu belirten Blinken, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi. Rusya'nın saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gösterdiği ve bizim gösterdiğimiz dayanışmaya minnettarız" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, küresel gıda güvenliği ve diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin de masada olacağını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı - Son Dakika
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