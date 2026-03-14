Bakan Fidan: İran\'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz

14.03.2026 23:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında müzakerelerin devam etmesine yönelik ciddi bir girişim olmadığını ancak İran'ın gayri resmi görüşmelere açık olduğuna inandığını belirtti. Tahran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına da değinen Fidan, İranlıları bu saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli Associated Press (AP) ajansına gündeme ilişkin röportaj verdi.

"İRAN'I KÖRFEZ ÜLKELERİNE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURMALARI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları konusunda Fidan, şartların şu anda diplomasiye çok elverişli olmadığını kaydetti. Fidan, ABD ile nükleer görüşmeler yaparken saldırıya uğradıkları için İranlıların "ihanete uğramış" hissettiğine işaret ederek, "(İranlılar) Onların anlamlı herhangi bir gayri resmi diplomasiye açık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı. İran'ın diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırıları konusunda Fidan, İranlıları bu saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

"BİZ BU SAVAŞIN DIŞINDA KALMAK İSTİYORUZ"

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat konusuna da değinen Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlemedikleri konusunda ısrar ettiklerini kaydederek, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız şu, biz bu savaşın dışında kalmak istiyoruz." dedi.

"BİLDİĞİMİZ ŞEY MÜCTEBA HAMANEY'İN HAYATTA VE İŞİNİN BAŞINDA OLDUĞUDUR"

Fidan, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaraları konusunda çok fazla fikir sahibi olmadığını belirterek, "Bildiğimiz şey kendisinin hayatta ve işinin başında olduğudur." değerlendirmesini yaptı. İran'da yeni lider seçim süreci ve yeni liderin sağlık durumunun yönetim yapısında bir boşluk oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Bu boşluğun İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğuna inanıyorum." dedi.

"NETANYAHU ORADA OLDUĞU SÜRECE, HER ZAMAN BİRİSİNİ DÜŞMAN OLARAK GÖSTERECEKTİR"

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Türkiye'nin de hedef haline gelebileceği iddialarını reddeden Fidan, öte yandan, İran'a yönelik saldırıların, Türkiye'yi kendi silah ve hava savunma sistemlerinin üretimini artırma konusunda teşvik ettiğini vurguladı. Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu orada olduğu sürece, (İsrail) her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Çünkü kendi ajandalarını ilerletmek için buna ihtiyaçları var. Türkiye olmaz ise bölgede başka bir ülkeden söz ederlerdi." ifadelerini kullandı. Fidan, İsrail'in Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki rolünü eleştirerek, "Amaçları güvenlik değil, daha fazla toprak elde etmek. Bu düşünceden vazgeçmedikleri sürece, Orta Doğu'da her zaman savaş olacaktır." dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ FİLİSTİNLİLERDEN OLUŞAN YÖNETİM KOMİTESİ

Türkiye'nin Gazze Barış Kuruluna katılımına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Fidan, bunun savaşı durdurmak için bir fırsat olduğuna değinerek, "Ancak Barış Kurulunun mevcut tüm konulara değineceği yanılsamasına kapılmıyoruz." yorumunu yaptı. Fidan, Türkiye'nin henüz bölgede kurulacak bir güce katılmak için davet almadığına işaret ederek, "ABD'lilerin, Türkiye'nin katılımına izin vermesi için İsrail tarafıyla sessizce bir anlaşma varmaya çalıştıklarını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Türkiye'nin önceliğinin Gazze için siyasi olarak bağımsız 15 Filistinli yöneticiden oluşan bir yönetim komitesi kurulması olduğunu vurgulayarak, "Gazze'ye gitmelerini ve işe başlamalarını bekliyoruz. Henüz başlamadı, bu nedenle bir yerden başlamak lazım." dedi.

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    amerika ve israili değilde iranı mı ikna etmeye çalışıyosunuz ? Amerika ve israil i durdurmaya çalışsanız ya 26 2 Yanıtla
    Tuna Bahçekapılı Tuna Bahçekapılı:
    aynısını yazıcaktım.. 10 0
  • n5685244 n5685244:
    önce körfez ülkeleri İran için üstlerini kulandırmamak için ikna etmek lazım 8 0 Yanıtla
  • tuğçe tuğçe:
    onun yerine israili ve abd yi İran ı vurmaması için ikna etmen gerekmez mi? biraz onur be biraz gurur. ispanya kadar bile rest çekemediniz. 4 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    İran sonuna kadar haklı İran tazminat ödemek zorundalar Onlar İran’ı vurursa İran’da onların üstlerini tabii ki vuracak haklı olarak 3 0 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Biz neyin peşindeyiz bilen var mı? 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
