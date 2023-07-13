Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı

13.07.2023 09:14

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam NATO zirvesinde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti. Biden, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Bu özel teşekküre yanıt veren Erdoğan ise "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı. Biden Erdoğan'a "Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi. Bu övgüye sosyal medyadan yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise " Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan." ifadelerini kullandı.

"UMARIM GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Biden'ın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı

"TÜRKİYE'NİN AÇILIMLARI DİKKATE ALINDIĞI SÜRECE YAPICI OLACAĞIZ"

Erdoğan'ın yanıt paylaşımında ise "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceğiz. Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı
YORUMLAR (1)
  • Murat Tasova: Dusman bizlerden birileri ovuyorsa orada durmak lagzim!!! Halen ne elde etigimizi anlamis degil!! Yoksa ortak pazara alinacagimiza inananlar varmi?! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Türkiye tarihi bir anlaşmaya vardı ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Türkiye tarihi bir anlaşmaya vardı

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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