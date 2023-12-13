 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Biden: İsrail'in bombalamaları küresel desteği kaybettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Biden: İsrail'in bombalamaları küresel desteği kaybettiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalaması nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi. Biden, Hamas'ın saldırısı sonrasında İsrail'e güçlü destek sunmuştu ancak İsrail'in ayrım gözetmeksizin yaptığı bombalamalarla desteği kaybetmeye başladığını belirtti. Biden ayrıca Hamas'ın üzerine gidilmesi gerektiğini ve İsrail'in bunu yapmaya her türlü hakkı olduğunu da vurguladı.

Biden: İsrail\'in bombalamaları küresel desteği kaybettiriyor
13.12.2023 - 08:25,
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi.

Salı günü bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden’ın bu sözleri, İsrail yönetimine yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştirisi oldu.

Biden, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrasında İsrail’e güçlü bir destek sunmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğine güvenebileceğini yineleyen Biden, "İsrail'in güvenliği ABD'ye bağlı olabilir ama şu anda ABD'den daha fazlasına sahip. Avrupa Birliği'ne sahip, Avrupa'ya sahip, dünyanın çoğuna sahip” dedi.

Bu noktada İsrail yönetimini eleştiren Biden, “Ancak ayrım gözetmeksizin yaptıkları bombalamalarla bu desteği kaybetmeye başlıyorlar" dedi.

Biden, bununla birlikte, "Hamas'ın üzerine gidilmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphe olmadığını" ve İsrail'in bunu yapmaya "her türlü hakkı" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, İsrail'in askeri harekatını dizginlemesi için kendi partisi de dahil olmak üzere artan bir baskıyla karşı karşıya. ABD'li üst düzey yetkililer de İsrail'in askeri müdahalesi karşısında artan bir şekilde hoşnutsuzluklarını sergiliyor.

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarında 18 bin 400’den fazla insan hayatını kaybetti.

Salı günü bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kara savaşının yanı sıra Hamas'ı yok etme ve rehineleri kurtarma hedefi için ABD'nin "tam desteğini" aldığını söyledi.

İsrail lideri, Washington'ın "savaşı durdurmaya yönelik uluslararası baskıyı" engellediğini de sözlerine ekledi.

Biden, Netanyahu'nun hem hükümetini hem de ABD'li üst düzey yetkililerin savaş sonrası yol olarak desteklediği iki devletli çözüm konusundaki tutumunu "değiştirmesi" gerektiğini söyledi.

On yıllardır süren çatışmayı sona erdirmek için uluslararası toplum tarafından sahiplenilen bu öneri, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önünü açacak.

"Bu hükümet İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" diyen Biden, İsrail'deki bu hükümetin kendi işini çok zorlaştırdığını söyledi ve “İki devletli bir çözüm istemiyorlar” diye konuştu.

Biden'ın yorumları savaştan sonra nasıl bir yol izleneceği konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları yansıtıyor. Netanyahu, ABD'nin şu anda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin kontrolünü devralması yönündeki çağrılarına karşı çıktığını söyledi.

Üst düzey Amerikalı yetkililer de İsrail'in askeri harekatından duydukları hoşnutsuzluğu giderek daha fazla dile getiriyorlar.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken birkaç gün önce yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'deki sivilleri korumaya yönelik taahhütleri ile sahadaki gerçeklik arasında bir "uçurum" olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden: İsrail'in bombalamaları küresel desteği kaybettiriyor - Son Dakika

BBC

08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı
07:49
Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
07:29
Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü
05:59
Arjantin'de yeni hükümetten devalüasyon kararı! Dolar bir gecede yüzde 50 artacak Arjantin'de yeni hükümetten devalüasyon kararı! Dolar bir gecede yüzde 50 artacak
00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

Son Dakika
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
05:59 Arjantin'de yeni hükümetten devalüasyon kararı! Dolar bir gecede yüzde 50 artacak
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 08:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: Biden: İsrail'in bombalamaları küresel desteği kaybettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement