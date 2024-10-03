Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada - Son Dakika
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Dünya

Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada

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Önce İtalya, ardından Danimarka'nın Filistin'e asker gönderilmesine yönelik açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplantı kararı aldı. Fransa yönetiminin talebi üzerine yapılmasına karar verilen toplantıda bölgedeki çatışmaların ele alınması, Filistin'e BM askeri gönderilmesi ve Lübnan'daki durumun özel olarak görüşülmesi bekleniyor.

03.10.2024 15:48
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Ortadoğu'da İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ile buna misilleme olarak İran'ın füzeler ateşlemesi gerilimi tırmandırıyor. Gazze Şeridi'nde İsrail'in bir yıldır süren katliamları nedeniyle 41 bini aşkın insan hayatını kaybederken, Avrupalı ülkeler şimdi de Filistin'e asker gönderilmesini konuşuyor.

FİLİSTİN'E ASKER GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Konuyu ilk olarak İtalyan hükümeti gündeme getirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin devletinin inşası için" Birleşmiş Milletler ile asker göndermeye hazır olduklarını belirtti. Tajani, Gazze'de ve Batı Şeria'da farklı yönetimler olduğunu, dolayısıyla Filistin'de tek bir yönetim olmadığını ifade ederek, "Amacımız, Filistin yönetiminin rehberliğinde belki sınırlı bir süre için Arap liderliğindeki bir BM misyonunun varlığıyla bu birleşimi kolaylaştırmak. İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin devletinin inşası için BM ile beraber askerlerimizi de göndermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

PLAN, FİLİSTİN'İN POLİTİKALARINA TERS

İtalyan hükümetinin bu planı, Batı Şeria ve Gazze'nin yönetimsel anlamda birleştirilmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi anlamına geliyor. İsrail'in de talebi olan böyle bir sözde birleşme, Filistinliler ile Türkiye dahil pek çok ülkenin savunduğu 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması planına aykırı.

İTALYA'NIN ARDINDAN DANİMARKA DEVREDE

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de İtalya'nın açıklamasına benzer şekilde, Ortadoğu'ya yapılacak uluslararası bir askeri müdahalenin Filistin meselesinde iki devletli çözümü dayatmak ve mevcut çıkmazı kırmak için bir yol olabileceğini söyledi. Mayıs ayında gerekli ön koşulların bulunmadığını öne sürerek Filistin'i devlet olarak tanımayan Danimarka'dan gelen bu açıklama da yine İsrail'in saldırılarını durdurmak için değil, ona fayda sağlamak için yapılmış bir açıklama.

PLANIN ZAMANLAMASINA DİKKAT

İtalya ve Danimarka tarafından dillendirilen plan, Fransa'nın da gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir "Lübnan'a destek" adı altında uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısında bulunuyor. Son olarak Paris hükümeti hem Lübnan hem de Filistin meselelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Çağrı üzerine acil toplanma kararı alan Konsey'de, Filistin'e BM asker konuşlandırılmasına ilişkin önerilerin de görüşülmesi bekleniyor. Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. İsrail'in masum on binlerce sivili öldürürken bölgeye asker gönderme talebinde bulunmayan Batılı ülkelerin, şimdi konuyu dillendirmesi soru işaretlerine neden oldu.

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Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada - Son Dakika

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