Boğaz\'dan bakınca Pakistan\'ı özledi: "Diplomaside kazanan biz olduk"

Boğaz manzaralı bir kafeden yaptığı paylaşımda duygularını dile getiren sosyal medya kullanıcısı Raja Haroon Nazir kullanıcı, yaşanan son uluslararası gelişmeleri değerlendirerek Pakistan'ın diplomatik başarısına dikkat çekti.

Türkiye ve Çin'in Pakistan'a verdiği açık destekten söz eden Nazir, ABD'nin ise ateşkes için arabuluculuk yaparak sürece dahil olduğunu ve ardından geri çekildiğini belirtti. "Hiçbir ülke Hindistan'ı resmen ve koşulsuz desteklemedi" diyen yorumcu, Rusya ve İsrail'in bile bu süreçte Hindistan'dan yana net bir tutum almadığını vurguladı.

Hindistan'ın uluslararası diplomasisinin, yurt dışındaki vatandaşları bir araya getirip "Modi-Modi" sloganı attırmaktan ibaret kaldığını savunan görüş, Hindistan'ın bu anlamda yalnızlaştığına işaret etti.

"Pakistan sadece gökyüzünde değil, diplomaside de üstünlük sağladı" ifadelerine yer veren kullanıcı, sosyal medya ve uluslararası medyada da Pakistan'ın etkili bir iz bıraktığını öne sürdü.

Yorumunu çarpıcı bir cümleyle noktalayan Nazir, "Hindistan oturup ağlayabilir ve Asya'nın süper gücü olma hayalinin bir hayal olarak kaldığını kabul edebilir," diyerek Hindistan'ın bu süreçten diplomatik olarak zayıf çıktığını savundu.