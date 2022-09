Çavuşoğlu: Dünya yeni bir dönemin eşiğinde, küresel krizleri fırsata çevirmeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, dünyanın yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade ederek, "Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Küresel krizi fırsata çevirmek için yakın çalışmalıyız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında dünyanın içinde bulunduğu dönemin 'belirsizlikler çağı' olarak adlandırılabileceğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönemi belirsizlikler çağı olarak adlandırabiliriz. Bu dönemde değişimi yakından takip etmek, iyi analiz etmek ve kendimizi değişime uyarlamak zorundayız. Avrupa'nın ortasında bir savaş devam ediyor. Bu savaş küresel dinamikleri de etkiliyor. Büyük güç mücadelesi keskinleşti. Bu mücadelenin yansımalarını birçok yerde görüyoruz, hissediyoruz. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Küresel krizi fırsata çevirmek için yakın çalışmalıyız. Bunun için en üst düzeyde siyasi irade mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Kishida'nın geçen hafta New York'taki görüşmelerinde birçok konu ele alındı. Bu toplantının ardından biraz sonra Bakan Hayashi ile görüşeceğim. Stratejik ortaklığımızı güçlendirme yönünde atabileceğimiz adımları ele alacağız. Özellikle savunma sanayi, enerji, bilim teknoloji alanlarında önemli potansiyel olduğunu görüyoruz. Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı artık sonuçlandırmamız lazım. Böylece tedarik zincirlerindeki değişimleri Türk ve Japon şirketler için fırsata çevirebiliriz. Asya yani Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ortak gündemimizde yer alan bölgeler" dedi.

"ABE'Yİ TÜRK DOSTU OLARAK HATIRLAYACAĞIZ"Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi saygıyla yad ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Eski Başbakan Abe'nin uğradığı silahlı saldırı sonucunda vefatı hepimizi derinden üzdü. Kendisini saygıyla yad ediyorum. Sayın Abe'nin başta stratejik ortaklığımızın tesisi olmak üzere Türk-Japon ilişkilerine önemli katkıları oldu. Kendisini her zaman bir Türk dostu olarak hatırlayacağız" ifadelerini kullandı."DAYANIŞMA YERİNE REKABET HAKİM OLMAYA BAŞLADI"Bakan Çavuşoğlu, insanlık için küresel krizlerde dayanışmanın yerini rekabetin aldığını vurgulayarak, "Salgın, iklim değişikliği, göç, terörizm, enerji ve gıda krizleri insanlığın ortak sorunu. Maalesef mevcut uluslararası sistem bunlara yanıt veremiyor. Bunların çözümü olarak hep vurgulanan kural temelli sistemin ne olduğu konusunda bile bir mutabakat yok. Sisteme dayanışma yerine, rekabet hakim olmaya başladı. Salgın döneminde rekabeti gördük, herkes birbirinin koruma malzemelerine el koydu. Göç konusunda da aynı şekilde görüyoruz. Böyle dönemlerde sağduyu, diyalog ve diplomasiyi ön plana çıkaran aktörlere ihtiyaç var. Türkiye olarak bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Küresel aktör olarak aktif bir dış politika izliyoruz" diye konuştu."HEM BATI HEM DE DOĞU'YLA KONUŞABİLMEK ÖNEMLİ BİR DEĞER"Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak hem Doğu hem de Batı'yla görüşebilme olanağının önemli bir değer olduğunun altını çizerek, "Afrika'dan Latin Amerika 'ya, Balkanlar 'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada insani dış politikamızla varız. Ayrıca, tarih ve coğrafyanın gereği olarak aynı anda birçok bölge ve aktörle ilişkilerimizi sürdürüyoruz ve geliştiriyoruz. Hem Doğu hem Batı ile konuşabilmek bizim için önemli bir değer. NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak, Rusya ile makul ilişkiler kurabilen az sayıdaki aktörlerden biriyiz. Orta Asya'da Türk Devletleri Teşkilatı ile bölgesel barış ve entegrasyon konusunda öncü rol oynuyoruz. Yeniden Asya Girişimi'mizle Asya ile bağlarımızı derinleştiriyoruz. Örneğin aramızdaki uzun mesafeye rağmen Japonya ile ilişkilerimiz çok derin ve güçlü" dedi."İKİ TARAF DA İDRAK ETTİĞİNDE MÜZAKERE OLUR"Bakan Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Çavuşoğlu, iki tarafın da savaşın kazananının olmayacağını idrak etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi nasıl sonlandırabiliriz savaşı? Ateşkes nasıl olabilir? Bu savaşın kazananı olmadığını söylüyoruz. Her iki taraf da bunu gerçekten idrak ettiği zaman müzakere masasına dönme ihtimali daha yüksek. Adil bir barışın olması lazım. Özellikle Ukrayna için. Bu iki ülkenin dışında savaşın devam etmesini isteyen aktörlerin de ikna edilmesi gerekiyor. Biz tabii Türkiye olarak umudumuzu kaybetmiş değiliz. Çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki liderle hem Zelenski ile hem Putin ile görüşmeleri olacak. Amacımız iki lideri bir araya getirerek liderler düzeyinde kararların alınması sağlamak" dedi.Bakan Çavuşoğlu, savaşın bitmesini istemeyen bazı aktörlerin olduğunu belirterek, "Savaşın devam etmesini isteyen aktörler var. Özellikle Batı'da savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Savaş uzarsa, Rusya stratejik olarak yenilir ya da daha da zayıflar düşüncesiyle. Ama tabii bedelini önce Ukrayna ödüyor. Savaşın yansımalarının bedelini tüm dünya ödüyor. Bir an önce savaşın sona erdirilmesinde herkes için yarar var" diye konuştu."UKRAYNA'DA EN POPÜLER ERKEK ÇOCUK İSMİ BAYRAKTAR"

"Bizim ürettiğimiz İHA'lar SİHA'lar dünyada şu anda üretilen ürünlerin arasında en iyilerinden, hatta en başta gelir. Bunu söyleyebilirim" diyen Bakan Çavuşoğlu, " Libya'da da özellikle Trablus'un işgalini önleyen de Türk SİHA'larıdır. Japonya ile savunma sanayi alanında da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Japonya gerek SİHA olsun, gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, bunlardan almak isterse… Diğer Asya ülkeleri şu anda çok ilgileniyor özellikle Malezya, Endonezya bu ülkeler, bizim savunma sanayi ürünlerimizi çok ilgi gösteriyorlar, sözleşmeler imzalanıyor. Biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız. Dünyada bizim SİHA'lar gibi şarkı bestelenen, çocuklarına isim olarak verilen başka SİHA yoktur. Bugün Bayraktar için şarkılar bestelendi. Bugün Ukrayna'da erkek çocuklar için en popüler isim Bayraktar, verilen isim Bayraktar" ifadelerini kullandı.