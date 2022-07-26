El konulan Ferrari'yi 12 bin euro harcayıp polis aracına çevirdiler! Özel eğitimli görevliler kullanacak - Son Dakika
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El konulan Ferrari'yi 12 bin euro harcayıp polis aracına çevirdiler! Özel eğitimli görevliler kullanacak

26.07.2022 09:52

Çekya'da el konulan Ferrari, polis aracına dönüştürüldü. Sadece özel eğitimli görevliler tarafından kullanılacak, saatte 326 kilometre hıza çıkabilen araca 12 bin euro harcandı. Emniyetten yapılan açıklamada Ferrai için harcanan toplam maliyetin yeni bir Skoda araç satın almakla aynı olduğu ifade edildi.

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; aracın polis aracına dönüştürülmesi için harcanan toplam maliyetin, yeni bir Skoda araç satın almakla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

ÖZEL EĞİTİMLİ GÖREVLİLER KULLANACAK

Ferrari'nin yasa dışı yol yarışlarını engellemek, otomobil hırsızlarını yakalamak için özel eğitimli görevliler tarafından kullanılacağı aktarıldı. Daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede kullanılacağına dikkat çekildi.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

"2021'DE YAKLAŞIK 900 ARACA EL KOYDUK"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, "Yalnızca geçtiğimiz yıl, çoğunluğu sonradan satılan ve gelirleri suçlunun neden olduğu zararı karşılamak için kullanılan yaklaşık 900 araca el koyduk. Bazı araçları resmi görevler için tutuyoruz. Suç faaliyetlerinden gelen ve Çekya genelinde ciddi suç faaliyetleriyle mücadele etmek için kullanılan yüzlerce el konulmuş aracımız var. Ancak bunlar Ferrari gibi lüks araçlar değil" ifadelerini kullandı.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro
El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya El konulan Ferrari'yi 12 bin euro harcayıp polis aracına çevirdiler! Özel eğitimli görevliler kullanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: El konulan Ferrari'yi 12 bin euro harcayıp polis aracına çevirdiler! Özel eğitimli görevliler kullanacak - Son Dakika
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