Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar

23.03.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği anlar ise dikkatleri çekti.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

DEVLET ERKANI ŞEHİT CENAZESİNDE

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu siyasetçiler ile sivil ve askeri yetkililer katıldı. Törende, şehitlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

ÖZEL, BAHÇELİ'YE ARABASINA KADAR EŞLİK ETTİ

Töreninin ardından ise Özgür Özel'in, aracına kadar Devlet Bahçeli'ye eşlik etmesi dikkat çekti. İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin "Siz beklemeseydiniz" dediği, Özel'in ise "Yok efendim, olur mu öyle şey" yanıtını verdiği görüldü.

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart
İran füzeleri Demir Kubbe’yi yine deldi İran füzeleri Demir Kubbe'yi yine deldi!
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
21:18
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:31:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.