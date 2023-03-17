Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi - Son Dakika
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Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi

17.03.2023 14:14

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de evli ve bir çocuk annesi cezaevi müdürü Andrea Ferreyra'nın, mahkum Javier Duarte ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. 15 yıl hapis cezası alan cinayet hükümlüsü mahkuma ilk görüşte aşık olduğunu dile getiren Ferreyra, mahkumla mesajlaşmaları ortaya çıkınca görevinden istifa etti.

Arjantin'in Chaco kentindeki Barranqueras hapishanesinde çalışan bir çocuk annesi cezaevi müdürü Andrea Ferreyra'nın, hüküm giymiş bir katil olan 35 yaşındaki Javier Duarte ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre müdür, mahkuma ilk görüşte aşık oldu ve ikili Facebook üzerinden mesajlaşmaya başladı. Facebook üzerinden görüşmeye başlayan müdür ve mahkum daha sonra telefon numarası alışverişi yaparak daha da yakınlaşmaya başladı.

Hapishane müdürü ile cinayet hükümlüsünün yasak aşkı! Mesajlar ortaya çıkınca istifa etti

MESAJLAR İFŞA OLUNCA İSTİFA ETTİ

Mesajlarının ifşa edilmesinden sonra ilişkileri ortaya çıkan ikiliden Ferreya görevinden istifa etti. Arjantin'deki tepkilere rağmen ikili bir an önce evlenme planları yapmaya başladı.

Hapishane müdürü ile cinayet hükümlüsünün yasak aşkı! Mesajlar ortaya çıkınca istifa etti

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

Hapishanedeki görevinden ayrıldıktan sonra yeni bir iş arayışı içine girdiğini ifade eden Ferreya, "Hiçbir şeyden korkmuyorum. Javier'in nasıl biri olduğunu biliyorum ve işlediğin suçun ötesinde ona inanıyorum. Onun değiştiğini düşünüyorum. Şimdi yeni bir iş arıyorum ve hayatımı yeniden inşa etmek için çok heyecanlıyım" dedi.

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Son Dakika Dünya Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi - Son Dakika
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