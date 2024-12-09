Çin'in Geleneksel Kültürel Mirasları UNESCO Listesi'nde - Son Dakika
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Çin'in Geleneksel Kültürel Mirasları UNESCO Listesi'nde

Çin\'in Geleneksel Kültürel Mirasları UNESCO Listesi\'nde

Çin'in geleneksel Li tekstil teknikleri, Qiang Yeni Yılı festivali ve ahşap kemerli köprü inşası, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı. Bu gelişme, Çin kültürünün zenginliğini ve sürdürülebilir geleneklerini uluslararası alanda tanıdıkça arttırıyor.

09.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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ÇİN'in geleneksel Li tekstil teknikleri, Qiang Yeni Yılı festivali ve ahşap kemerli köprü inşası, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne girdi.

Çin'in geleneksel Li tekstil teknikleri, Sichuan'da kutlanan Qiang Yeni Yılı festivali ve ahşap kemerli köprülerin inşasına yönelik geleneksel tasarım ve uygulamalar, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 2-7 Aralık tarihleri arasında Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlediği 19'uncu oturumda duyuruldu.

GELENEKSEL Lİ TEKSTİL TEKNİKLERİ: KADİM BİR SANAT

Hainan Adası'nda yaşayan Li etnik grubu, geleneksel tekstil yöntemleriyle Çin'in kültürel tarihine katkı sağlayan önemli topluluklardan biri. Eğirme, boyama, dokuma ve nakış teknikleri, bin yılı aşkın bir süredir nesilden nesle aktarılıyor. Li kadınlarının dokuma sanatında kullandığı doğal boyalar ve el yapımı dokuma tezgahları, bu tekniklerin ekolojik ve sürdürülebilir yönünü ön plana çıkarıyor. Ancak bu gelenek, modernleşme sürecinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.

QIANG YENİ YILI FESTİVALİ: DOĞAYLA İÇ İÇE KUTLAMA

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan Qiang etnik grubu, her yıl ay takvimine göre sonbaharda Yeni Yıl'ı kutluyor. Qiang Yeni Yılı festivali, doğaya saygıyı ve toplumun birliğini vurgulayan ritüelleriyle biliniyor.

Festivalde, geleneksel giysiler giyilerek şenlik ateşi etrafında danslar ediliyor, dağ tanrılarına ve atalara adaklar sunuluyor. Çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlenirken, topluluk üyeleri birlikte yemek yiyerek dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

AHŞAP KEMERLİ KÖPRÜLER

Çin'in güneydoğusundaki Fujian ve Zhejiang eyaletlerinde yaygın olan ahşap kemerli köprüler, hem estetik hem de mühendislik açısından etkileyici bir geleneksel uygulama. Çivi kullanılmadan, yalnızca ahşap kirişlerin birleştirilmesiyle yapılan bu köprüler, dayanıklılığı ve suya karşı direnciyle dikkat çekiyor.

Ahşap kemerli köprüler, çevreye uyumlu tasarımları ve toplumsal bağları güçlendiren iş birliği süreçleriyle kültürel bir sembol niteliği taşıyor.

UNESCO'NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI'NDA ÇİN

Çin, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde en fazla unsura sahip ülkelerden biri. 2001 yılından bu yana listeye alınan Çin unsurlarının sayısı 43'e ulaştı. Bunlar arasında Beijing Operası, Ejderha Bot Festivali, Tai Chi, Çin çay kültürü gibi dünyaca ünlü gelenekler yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin'in Geleneksel Kültürel Mirasları UNESCO Listesi'nde - Son Dakika

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