Çinli petrol şirketi yöneticisi, sekreteriyle el ele yürüdüğü video nedeniyle görevden alındı

Çarşamba günü yapılan bir şirket açıklamasına göre, CNPC'nin yan kuruluşu olan Huanqiu Contracting and Engineering Company'nin yönetici direktörü, Parti sekreteri ve genel müdürü olan Hu Jiyong, görevlerinden uzaklaştırıldı. Ayrıca şirket, Hu'nun disiplin komitesi tarafından daha fazla inceleneceğini belirtti.

İŞTEN ÇIKARILDI

50'li yaşlarında olan Hu'nun iş gezisi sırasında 25 yaşındaki sekreteri Dong'la meslektaşı ile el ele yürüdüğünü gösteren bir video, Çin sosyal medyasında viral oldu. Bu video sonrasında Dong'un da işten çıkarıldığı yerel medya tarafından bildirildi.

İLİŞKİYİ İNKAR ETTİLER

İnternet kullanıcıları, geniş çapta kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını online paylaştı ve Dong'un babasının yardımıyla üniversite diplomasını nasıl aldığı hakkında spekülasyonlarda bulundu. Ancak, Çin Petrol Üniversitesi, Dong'un yöneticiyle bir ilişkisi olmadığını inkar eden bir açıklama yayınladı.

200 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu skandal, Çarşamba gününden bu yana Çin sosyal medyasında yoğun ilgi gördü ve ilgili etiketler, mikroblog sitesi Weibo'da 200 milyondan fazla görüntülendi.

ELBİSE SATIŞ REKORU KIRDI

İnsanlar, videoda Dong'un giydiği pembe elbiseyi ve çantasını satın almak için e-ticaret platformu Taobao'ya yöneldi. Pembe elbise, Taobao'da en çok arananlar listesinde zirveye oturmuş durumda. 3.000'den fazla satın alma gerçekleştirildi ve sitede benzeri ürünler de yer alıyor.