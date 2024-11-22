COP29'da Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Dünya

COP29'da Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na yoğun ilgi

COP29\'da Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı\'na yoğun ilgi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu, 'Sıfır Atık' temalı Türkiye pavilyonunda Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na yoğun...

22.11.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu, 'Sıfır Atık' temalı Türkiye pavilyonunda Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na yoğun ilgi gösterildi.

İklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alındığı dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a 169 ülkeden 72 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından COP29'un Yeşil Bölge'sinde 'Sıfır Atık' ana temasıyla kurulan Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatıldı.

Pavilyonda, doğanın korunması, atıkların minimize edilmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin etkinleştirilmesinde farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın yer aldığı ekranlar, birçok ülkeden ziyaretçinin ilgisini çekti. Burada iyi niyet beyanını okuyan binlerce ziyaretçi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma amacını taşıyan beyana imzalarıyla katkı sağladı. Özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören pavilyonda, beyanı imzalayan gençler, sıfır atık gönüllüsü olma sözü verdi.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 2022'de ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, 'Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanını imzaladı.

BM'nin 78. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere geçen yıl eylül ayında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital platforma taşınan ve bireysel imzaya açılan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı. Beyana, bugüne kadar 40'tan fazla devlet başkanı eşi ve uluslararası temsilci imzasıyla destek verdi.

İMZA ATAN SIFIR ATIK GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA VERİLİYOR

Dünyanın dört bir yanından, farklı kültür ve milliyetten insan, 'https://zerowastecommitment.com' internet sitesi üzerinden beyanı okuyup, imzalayarak çevre dostu bir yaşam sözü veriyor. Belgeyi çevrim içi olarak imzalayan sıfır atık gönüllüleri, kendileri için hazırlanan, üzerinde kimlik bilgilerinin yer aldığı sertifikayı da indirebiliyor.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nda şu ifadeler yer alıyor:

"Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sınırlı kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek; önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yollarla atık oluşumunu azaltmak ve ortadan kaldırmak gerektiğini bilerek, sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ederek, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi görev ediniyoruz.

Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve daha geniş düzeyde tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sorumlu bir atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek amacıyla sıfır atığı destekleyen girişimleri, kampanyaları, programları, projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz. En iyi uygulamaları ve Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden alınan dersleri paylaşmayı ve atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi vadediyoruz.

BM üye devletlerini, BM Sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacak stratejileri, yaklaşımları ve programları uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."

COP29'DA TÜRKİYE'NİN SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATILIMLAR VE PROJELER DE TANITILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye pavilyonunda ayrıca Türkiye'nin, iklim değişikliği, Sıfır Atık Projesi ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği atılımlar ve projeler de özgün tasarım ve 3 boyutlu dijital görsellerin yer aldığı stantlarda katılımcıların dikkatini çekti. Stantlarda, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler ile nesli tükenmekte olan hayvanların dijital gösterimlerinin yapıldığı bir hologram alanı da yer aldı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin tarımsal bilgi tarihini temsil eden ata tohumlarının tanıtıldığı stantta da geri dönüştürülmüş kumaş, kağıt ve organik malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı "Atıktan Sanata" adlı sergi, katılımcılarla buluşturuldu.

Pavilyonda, gezegenin geleceği için daha yeşil bir dünya inşa etme, sağlıklı bir ekolojik ortam oluşturma, sürdürülebilir ve dengeli bir gelecek için biyoçeşitliliği koruma ve ortak kültürel miras olarak görme gibi hususlara dikkat çekilmesi hedefiyle açılan, dijital 'Yeşil Türkiye Sergisi' ile Türkiye'nin sahip olduğu yeşil zenginlik de tanıtıldı.

COP29'da ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği'ne ilişkin stantta ise su kayıplarının azaltılması için Türkiye'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Azerbaycan, Türkiye, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP29'da Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na yoğun ilgi - Son Dakika

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