Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı

10.03.2022 19:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileri de gündemde yer aldı.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 18.20'de başlayıp, 19.05'te sona eren 45 dakikalık görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Böylece Biden başkan seçildikten sonra Erdoğan'la dördüncü temasını gerçekleştirmiş oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

"ANTALYA'DAKİ GÖRÜŞME BİZATİHİ DİPLOMASİ ZAFERİ"

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YAPTIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı - Son Dakika


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