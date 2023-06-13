Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı! Sinan Oğan da heyette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

TÖRENİN ARDINDAN BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER ARASINDA SİNAN OĞAN DA VAR

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.

"PLANA SADIK KAL" ÇIKIŞI SES GETİRMİŞTİ

Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerine ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak katılmış, 2. turda ise Erdoğan'ı desteklemişti. Sürecin başından beri kendisine yapılan eleştirilere "Plana sadık kal" diyerek karşılık veren Oğan, seçim sonrası yaptığı açıklamada da, "Buradan Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.