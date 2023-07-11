Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.

11.07.2023 19:21

NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ikili görüşme başladı. Kritik zirve öncesi basın mensuplarının kısa bir süre görüntü almasına izin verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a verdiği mesajı dikkat çekti. Erdoğan, "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Görüşme öncesi Biden'a seslenen Erdoğan'ın "yeni süreç" mesajı dikkat çekti. Erdoğan, "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi, ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde devlet başkanları arasındaki ikili görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diploması trafiği sürerken, merakla beklenen Joe Biden'la görüşmesi başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BIDEN'A "YENİ SÜREÇ" MESAJI

Kritik konu başlıklarının ele alınacağı toplantı öncesi basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verildi. İki lider kısa açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'a mesajı dikkat çekti. İki ülke arasında yeni sürecin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Sayın başkan ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi, ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz

"BUNDAN ÖNCEKİLER ISINMA TURLARI GİBİYDİ"

Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için yeni süreç 5 yıllık bir süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. BU seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum."

"SİZİNLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Öte yandan Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR (1)
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Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. - Son Dakika


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