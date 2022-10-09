Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği' teklifine Macron'dan cevap: Ekipler çalışıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği' teklifine Macron'dan cevap: Ekipler çalışıyor

09.10.2022 08:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'da sohbet ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" sözleriyle çağrı yapmıştı. Eğlenceli anların yaşandığı ziyareti değerlendiren Macron, "Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti. Erdoğan toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.

''GEL SENİ DE TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''

Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri, ekibi gülümsetti.

"ZAMANLAMAYI AYARLAYABİLİRSEK G20'DEN SONRA"

Söz konusu anlar sosyal medyanın en çok izlenen videosu olurken Fransız liderin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin bu konuyu Macron'la Prag'da görüştü. Arzu Çakır Morin CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada, "Dün ve önceki gün 2 büyük zirve oldu. Dosyalar çok yoğundu. Türkiye dosyası bunlardan birisiydi sadece. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Macron'a yaptığı davet karşısında Fransız liderin 'G20 zirvesinden sonra geleyim' önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Ben de bunu Macron'a sordum. Macron zamanlama sorunun çok önemli olduğunu belirtti. Şu anda son derece yoğun bir dünya gündemi var. Krizler, zirveler peş peşe geliyor. Bu zamanlamaya dikkat çekti ve 'Tek sorun zamanlama sorunu. Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor' dedi."

YILBAŞINDAN ÖNCE GÖRÜŞEBİLİRLER

Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Olmaması için bir neden yok" dedi. Morin Prag'da Fransız diplomatlarla da görüşme şansı olduğunu vurgulayarak, "Bize hem Türk diplomatlar hem de Fransız diplomatlar zamanlamanın belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Fransız lider Macron'un takviminde bir sorun olmazsa yılbaşı öncesi böyle bir görüşme gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

"ANCAK GÜVEN İLİŞKİSİ ADIM ADIM KURULACAK"

Peki bu görüşme ne anlama geliyor? Fransa ile ilişkiler ısınıyor mu? Morin bu soruyu şöyle cevapladı: "Her iki taraf da bu konuda temkinli. Zirvedeki kulislerde her iki tarafın da ilişkilerin ısınmasından memnun olduğunu gördük. Ancak güven ilişkisi adım adım kurulacak."

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