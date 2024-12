Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'de ne PKK\'nın ne de DEAŞ\'ın yeri yok

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede neredeyse her dakika sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu gelişmeler kapsamında soluğu Ankara'da aldı.

"MASADA MÜLTECİ KONUSU DA VAR" İDDİASI

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE HALKINA DESTEK VERMEDİ"

Ankara'daki toplantının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son gelişmeler Türkiye'nin kilit rolünü daha da perçinlemiştir. Uluslararası toplum 13 yıl katliama uğrarken Suriye halkına yeterli desteği vermedi. Bunun telafisi şimdi Suriye'nin yeniden inşa ve imarına destek olmaktan geçiyor.

"SURİYE'DE DEAŞ VE PKK'YA YER YOK"

Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bunun için ülkenin terör yuvası halinden çıkarılması gerekiyor. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur.

Görüşmemizde sayın Başkana İsrail'in Gazze'deki mezalime son vermesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesi ile Gazze'deki durum daha da kötüleşti. İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını kadınlar çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmasını vurguladım. Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu ilkeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE DÖNÜŞLER GÜVENLİ VE OLUMLU ŞEKİLDE OLMALI"

Ursula von der Leyen ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "AB'nin Suriye'ye destek için atacağı adımları açıklayacağım. Bizimde en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Suriye'de barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Suriye'ye dönüşler güvenli ve olumlu bir şekilde olmalı.

İnsani yardımı 160 milyon euroya çıkardık. Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor. Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de bir ilişki. Ekonomik ilişkimiz çok daha güçlü. 206 milyar dolara ulaştı aramızdaki ticaret. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek."