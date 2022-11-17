Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır

17.11.2022 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus işgali altındaki Ukrayna'da kalan tahılların sevk edilmesi için imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkındaki son gelişmeyi aktardı. Erdoğan, "Anlaşma 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bölgeden çıkarılamayan tahıllar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı. Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahıl sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

120 GÜN DAHA UZATILDI

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönünce anlaşmanın uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını söylemişti. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu.

"ANLAŞMANIN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
YORUMLAR
500
Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı Rusya, Dnipro'yu vurdu: 5 yaralı Rusya, Dnipro'yu vurdu: 5 yaralı

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dikkat çeken çağrı: Temenni ederiz ki 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası
12:57 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
12:35 TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
12:29 45 günlük eşinden ayrılma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu takipçileriyle paylaştı
12:09 Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor sosyal medyayı salladı
11:48 Kulüp tarihinde ilk kez yaşanıyor! Beşiktaş, Dünya Kupası'na 4 oyuncusunu birden gönderdi
11:44 Eski ABD Başkanı Trump, 2024'de yeniden aday olacağını açıkladı! Gözler Simpsonlar'ın kehanetine döndü
09:16 Ayağı kırılan kedi, kendi başına acil servise giderek tedavi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 13:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement