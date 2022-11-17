Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bölgeden çıkarılamayan tahıllar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı. Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahıl sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

120 GÜN DAHA UZATILDI

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönünce anlaşmanın uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını söylemişti. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu.

"ANLAŞMANIN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.