Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11'nci Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında, küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarının daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz, diyorum.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.

Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye.