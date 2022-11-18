Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu

18.11.2022 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Erdoğan söz konusu görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu sebebiyle Putin'e teşekkürlerini iletirken, Rusya ve Ukrayna savaşında diplomasinin tekrar canlandırılması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefonda görüşmesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

"DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER CANLANDIRILMALI"

Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

"DOĞALGAZ MERKEZİ KURULMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

YORUMLAR (2)
  • Sadi Sevinc: İnşallah Türkiye,Rusya-Ukrayna arasındaki anlamsız savaşın biran önce sona ermesi için en değerli katkıyı yapacaktır. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Sadi Sevinc: İnşallah Rusya-Ukrayna arasındaki anlamsız savaşın bitmesine de en değerli katkıyı T.C yapacak. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı
14:09 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı
13:55 Başarılı voleybolcunun açıklamaları sonrası ortalığı birbirine katan iddia: Fenerbahçe kırmızı rengi yasakladı
13:32 Taksim'i kana bulayan teröristin saldırı öncesi makyaj malzemesi aldığı görüntüler gün yüzüne çıktı
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu
13:09 Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı
12:51 Tokat'ta muhtar dahil 3 kişinin ağılda ölü bulunduğu olayı swap örneği çözecek
12:24 Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı! Tepki çeken anlar kamerada
12:23 Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti
12:20 Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Raun hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 14:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement