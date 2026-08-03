Cumhuriyetçilerden İran'a Baskı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhuriyetçilerden İran'a Baskı Vurgusu

Cumhuriyetçilerden İran\'a Baskı Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler, İran'a karşı baskının sürdürülmesi konusunda ortak görüş belirtti.

(ANKARA) - ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi isimler, İran'a yönelik baskının sürdürülmesi konusunda ortak görüş bildirirken, yönetimin Kongre'yi yeterince bilgilendirmediği ve Tahran'la olası müzakerelerde izlenecek yol konusunda farklı yaklaşımlar ortaya kondu. Cumhuriyetçi Temsilci Mike Turner daha fazla şeffaflık çağrısı yaparken, Senatör John N. Kennedy İran'ın taahhütlerine güvenilmemesi gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Mike Turner, Washington yönetiminin İran'la yaşanan çatışmaya ilişkin Kongre'ye yeterli bilgi vermediğini söyledi. CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuşan Turner, Savunma Bakanlığı ile Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmelerin Kongre üyelerini tatmin etmediğini belirtti.

Turner, "Yönetim Kongre ile daha fazla bilgi paylaşabilir. Aldığımız bilginin düzeyinden kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum" diyerek İran'daki askeri strateji ve operasyonlara ilişkin daha fazla şeffaflık istedi.

Turner, eleştirilerine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına genel olarak karşı olmadığını söyledi. Trump'ın yalnızca çatışmayı sona erdirmek amacıyla Tahran'la zayıf bir anlaşma yapmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddeden Turner, ekonomik ve askeri baskının İran'ı nükleer programı ve Hürmüz Boğazı konusunda taviz vermeye zorlayacağını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör John N. Kennedy ise daha sert bir tutum benimseyerek, İran'ın müzakereler sırasında vereceği taahhütlere güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Kennedy dün NBC'nin "Meet the Press" programında, İran'la anlaşmaya varılamamasının "sorun olmayacağını ancak tercih edilen sonucun bu olmadığını" söyledi. Cumhuriyetçi senatör, 18 Haziran'da Senato Genel Kurulu'nda yaptığı ayrı bir konuşmada ise İran yönetimi için "Konuşmayı öğrenmeden önce yalan söylemeyi öğrendiler" ifadesini kullanmıştı.

Kennedy, diplomatik görüşmeler sürse dahi İran'a uygulanan yaptırımların ve ablukanın devam etmesi çağrısında bulundu. İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen tesislerin hedef alınmasını da isteyen Kennedy, buna karşın yeni bir askeri harekatın gerekli olup olmadığını değerlendirecek yeterli istihbarata sahip olmadığını kabul etti.

Yeni bir askeri tırmanışın enerji fiyatlarını ve ABD'deki enflasyonu artırabileceğini belirten Kennedy, mevcut yaptırım ve baskı politikasının sürdürülmesini en uygun seçenek olarak değerlendirdi.

Açıklamalar, Cumhuriyetçi Parti içinde İran üzerindeki baskının korunması konusunda görüş birliği bulunduğunu, ancak Kongre denetimi, müzakere süreci ve askeri seçenekler konusunda farklı önceliklerin öne çıktığını gösterdi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhuriyetçilerden İran'a Baskı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı
Böylesini daha önce hiç görmediniz: “İş“ diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı

14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:21:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhuriyetçilerden İran'a Baskı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.