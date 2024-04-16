Kopenhag\'da tarihi borsa binası alevlere teslim oldu

Dünya

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadele sürüyor.

KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN TARİHİ TABLOLARI DA DIŞARI ÇIKARTTILAR

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasındaki yangının yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı öğrenildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı. Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

YAŞANAN KORKU DOLU ANLARI ANLATTILAR

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame'ımız" dedi.

SANAT ESERLERİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Tarihi 1625 yılına kadar uzanan bina, Danimarka parlamentosu Folketing'e ve kraliyet sarayı Christiansborg'a yakın mesafede bulunuyor. Bölge sakinleri, şu anda Danimarka Ticaret Odası'na ev sahipliği yapan borsadaki sanat eserlerini kurtarmak için ticaret odası müdürü Brian Mikkelsen ile çalışmalara katıldı.